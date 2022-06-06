"Уверенность привезли": Зеленский побывал на линии фронта на Донбассе

Зеленский "кое-что" передал военным на Донбассе

В воскресенье, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую и Луганскую области, а именно Соледарь и Лисичанск, расположенный почти вплотную к Северодонецку — самой ожесточенной точке противостояния российским захватчикам в настоящее время.

О поездке сначала в Запорожскую область, а затем и на Донбасс Зеленский рассказал в ночном видеообращении.

"…поехал с руководителем Офиса на восток. Были в Лисичанске, были в Соледаре. Горжусь каждым и каждой, кого встретил, кому пожимал руку, с кем общался, кого поддержал", — сказал президент.

Лисичанск расположен вплотную к Северодонецку

Он также добавил, что во время поездки к военным передал им "кое-что".

"Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду. А кое-что привезли от них вам. Это важно. Уверенность привезли. И крепость. Я желаю им здоровья. Их родителям – поклон. Всем нам – победы", — сказал Зеленский.

Как сообщалось, во время визита в Запорожскую область глава областной военной администрации Александр Старух сообщил о ситуации в регионе, собственно о том, что сейчас большая его часть находится под контролем врага.