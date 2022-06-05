Враг перегруппировался и идет в наступление (карта)
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Под ударом — украинские города на востоке страны, а на юге враг применил новую хитрость
Враг не только обстреливает Украину ракетами издалека — на фронте продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты начали атаку сразу по нескольким направлениям.
Согласно сообщению Генштаба ВСУ, на Славянском направлении перегруппировка врага завершилась, росармия ведет наступление в направлении Долгенькое — Долина и Бражковка — Вернополье.
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Захватчики продолжают попытки окружить украинских защитников в Северодонецке и Лисичанске, а также заблокировать им логистические пути. Штурм идет в Северодонецке, враг контролирует восточную часть города. Чтобы получить преимущество, оккупанты пытаются захватить высоты. Для этого атакуют в направлении Ныркового — Николаевки.
На Лиманском направлении оккупанты наступают на Святогорск, они пытаются отбросить украинские Силы сопротивления на правобережье Северского Донца.
Чтобы не дать украинским военным перегруппироваться российские войска обстреливают как передовую, так и тыловые части на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. На Южнобужском направлении враг заминировал берег реки Ингулец, в ожидании наступления ВСУ. Бои на юге продолжаются — на Николаевском направлении оккупанты снова пытались выйти на позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового, после потерь россолдаты отступили. На этом направлении развернуты две реактивные и две ствольные батареи артиллерии.
Согласно картам боевых действий, украинским войскам удается держаться в Северодонецке. Ранее "Телеграф" писал, что эксперты считают возможным шанс удержать город.