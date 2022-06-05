Враг перегруппировался и идет в наступление (карта)

Под ударом — украинские города на востоке страны, а на юге враг применил новую хитрость

Враг не только обстреливает Украину ракетами издалека — на фронте продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты начали атаку сразу по нескольким направлениям.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, на Славянском направлении перегруппировка врага завершилась, росармия ведет наступление в направлении Долгенькое — Долина и Бражковка — Вернополье.

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Захватчики продолжают попытки окружить украинских защитников в Северодонецке и Лисичанске, а также заблокировать им логистические пути. Штурм идет в Северодонецке, враг контролирует восточную часть города. Чтобы получить преимущество, оккупанты пытаются захватить высоты. Для этого атакуют в направлении Ныркового — Николаевки.

На Лиманском направлении оккупанты наступают на Святогорск, они пытаются отбросить украинские Силы сопротивления на правобережье Северского Донца.

Направления атак россии на востоке Украины

Чтобы не дать украинским военным перегруппироваться российские войска обстреливают как передовую, так и тыловые части на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. На Южнобужском направлении враг заминировал берег реки Ингулец, в ожидании наступления ВСУ. Бои на юге продолжаются — на Николаевском направлении оккупанты снова пытались выйти на позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового, после потерь россолдаты отступили. На этом направлении развернуты две реактивные и две ствольные батареи артиллерии.

Красная стрелочка - направление заминированного берега реки Ингулец

Согласно картам боевых действий, украинским войскам удается держаться в Северодонецке. Ранее "Телеграф" писал, что эксперты считают возможным шанс удержать город.