Вдарили по мосту та заводу: росіян на кордоні з Україною розбудили обстрілом (фото)
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Постраждала інфраструктура Курської області
Рано вранці в понеділок, 6 червня, жителів Курської області, що межує з Україною, розбудив мінометний обстріл, — під удар потрапив міст і підприємства в селищі Тьоткіно.
Про це на своїй сторінці у соцмережах розповів губернатор Курської області Роман Старовойт. Також фото із місця подій публікують місцеві жителі. За їхніми словами, обстріл почався в районі 04:35 і закінчився о 04:55 (в Україні час зараз такий самий).
"Основний удар наносився по місцевому мосту, є пошкодження. Сильно постраждав найближчий двоповерховий житловий будинок на 8 квартир та господарські прибудови поряд. У будинку посікло дах, повністю вибите скло. Згорів автомобіль. Є пошкодження на території цукроварні", — розповів Старовойт.
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Місцеві жителі розповідають, що найбільше постраждав цукровий завод, а також дісталося гаражу. Ніхто не загинув та не постраждав.
У мережі публікують фото з місця подій:
Варто зауважити, що Тьоткіне знаходиться прямо біля кордону із Сумською областю України, і до Сум звідти лише близько 50 кілометрів. Судячи з даних з відкритих джерел, окрім цукрозаводу в Теткіному ще є спиртовий завод, а всього там живе трохи більше 3 тисяч людей.
Росіяни звинувачують у всьому Збройні сили України, проте це вже далеко не перший прецедент обстрілів російських військових своїх ж населених пунктів — шляхом сіяння паніки вони змушують людей злитися на українців та поповнювати лави окупаційних військ.
Як повідомляв "Телеграф", раніше також знаходили докази постановочних обстрілів у росії.