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Вдарили по мосту та заводу: росіян на кордоні з Україною розбудили обстрілом (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Маленьке прикордонне селище Тьоткіно потрапило під обстріл Новина оновлена 06 червня 2022, 08:03
Маленьке прикордонне селище Тьоткіно потрапило під обстріл

Постраждала інфраструктура Курської області

Рано вранці в понеділок, 6 червня, жителів Курської області, що межує з Україною, розбудив мінометний обстріл, — під удар потрапив міст і підприємства в селищі Тьоткіно.

Про це на своїй сторінці у соцмережах розповів губернатор Курської області Роман Старовойт. Також фото із місця подій публікують місцеві жителі. За їхніми словами, обстріл почався в районі 04:35 і закінчився о 04:55 (в Україні час зараз такий самий).

"Основний удар наносився по місцевому мосту, є пошкодження. Сильно постраждав найближчий двоповерховий житловий будинок на 8 квартир та господарські прибудови поряд. У будинку посікло дах, повністю вибите скло. Згорів автомобіль. Є пошкодження на території цукроварні", — розповів Старовойт.

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Місцеві жителі розповідають, що найбільше постраждав цукровий завод, а також дісталося гаражу. Ніхто не загинув та не постраждав.

У мережі публікують фото з місця подій:

Під удар потрапив міст
Під удар потрапив міст
Також горів чи сарай, чи гараж
Також горів чи сарай, чи гараж

Варто зауважити, що Тьоткіне знаходиться прямо біля кордону із Сумською областю України, і до Сум звідти лише близько 50 кілометрів. Судячи з даних з відкритих джерел, окрім цукрозаводу в Теткіному ще є спиртовий завод, а всього там живе трохи більше 3 тисяч людей.

Тьоткіне Курської області на карті
Тьоткіне Курської області на карті

Росіяни звинувачують у всьому Збройні сили України, проте це вже далеко не перший прецедент обстрілів російських військових своїх ж населених пунктів — шляхом сіяння паніки вони змушують людей злитися на українців та поповнювати лави окупаційних військ.

Як повідомляв "Телеграф", раніше також знаходили докази постановочних обстрілів у росії.

Теги:
#Росія #Обстріл #Курська область