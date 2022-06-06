Вдарили по мосту та заводу: росіян на кордоні з Україною розбудили обстрілом (фото)

Постраждала інфраструктура Курської області

Рано вранці в понеділок, 6 червня, жителів Курської області, що межує з Україною, розбудив мінометний обстріл, — під удар потрапив міст і підприємства в селищі Тьоткіно.

Про це на своїй сторінці у соцмережах розповів губернатор Курської області Роман Старовойт. Також фото із місця подій публікують місцеві жителі. За їхніми словами, обстріл почався в районі 04:35 і закінчився о 04:55 (в Україні час зараз такий самий).

"Основний удар наносився по місцевому мосту, є пошкодження. Сильно постраждав найближчий двоповерховий житловий будинок на 8 квартир та господарські прибудови поряд. У будинку посікло дах, повністю вибите скло. Згорів автомобіль. Є пошкодження на території цукроварні", — розповів Старовойт.

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Місцеві жителі розповідають, що найбільше постраждав цукровий завод, а також дісталося гаражу. Ніхто не загинув та не постраждав.

У мережі публікують фото з місця подій:

Під удар потрапив міст

Також горів чи сарай, чи гараж

Варто зауважити, що Тьоткіне знаходиться прямо біля кордону із Сумською областю України, і до Сум звідти лише близько 50 кілометрів. Судячи з даних з відкритих джерел, окрім цукрозаводу в Теткіному ще є спиртовий завод, а всього там живе трохи більше 3 тисяч людей.

Тьоткіне Курської області на карті

Росіяни звинувачують у всьому Збройні сили України, проте це вже далеко не перший прецедент обстрілів російських військових своїх ж населених пунктів — шляхом сіяння паніки вони змушують людей злитися на українців та поповнювати лави окупаційних військ.

Як повідомляв "Телеграф", раніше також знаходили докази постановочних обстрілів у росії.