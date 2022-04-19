"Обстріл Україною" Білгородської області знову виявився постановкою рф: є доказ
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Окупанти влаштували нову провокацію, щоб звинуватити ЗСУ
Вранці у вівторок, 19 квітня, російські пропагандисти почали розповсюджувати новини про нібито обстріл Збройними силами України села Головчино на кордоні Білгородської області. Однак є підстави вважати, що це чергова постановка та провокація.
Про це можна судити з того, що публікація матеріалів по темі була заздалегідь запланована.
Перша інформація про обстріл села Головчино з’явилася о 06:31 за київським часом 19 квітня, після чого її активно почали тиражувати всі російські ЗМІ.
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У twitter-акаунті "РИА Новости" відповідний пост з’явився о 06:42, при цьому він був опублікований за допомогою програми для планування TweetDeck, — це може говорити про те, що матеріал про обстріл був заздалегідь підготовлений і запланований до виходу у відповідний час.
Головчино знаходиться неподалік російсько-українського кордону за 60 кілометрів від Білгорода і за 80 км від Харкова.
Там живе менше 5 тисяч людей, а єдина пам’ятка — кругла будівля, яка спочатку була збудована незрозуміло з якою метою, а зараз виконує роль музею.
У мережі публікують фото нібито наслідків обстрілу Головчино, кажуть, що через нього постраждала одна місцева мешканка.
Варто зауважити, що українська розвідка вже неодноразово попереджала про можливі провокації росії у прикордонних з Україною областях, — у окупантів закінчуються сили, і вони хочуть таким чином роздратувати мешканців та мотивувати їх воювати проти українців.
Як повідомляв "Телеграф", днями вже був подібний обстріл Білгородської області.
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