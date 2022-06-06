Чекають на ще більше трупів? Російська влада риє сотні могил по різних кутках країни

РосЗМІ повідомляють, що такої кількості могил у попередні роки не закуповувалося

Влада РФ у багатьох регіонах країни закуповує сотні могил для громадян, сім'ї яких не мають змоги оплатити похорони. Як зазначають російські ЗМІ, закупівель такого масштабу у попередні роки не було, а це наштовхує на думку, що могили призначені для загиблих в Україні російських військових.

Про це у понеділок, 6 червня, повідомив російський Telegram-канал "Можем объяснить".

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Зазначається, що у травні цього року на порталі Держзакупівель РФ з'явилося багато тендерів на організацію поховань — їх кількість була аномальною.

Так, у Хабаровському краї було замовлено риття 700 могил. До цього такий же контракт був 5 років тому, але тоді йшла мова лише про 120 могил. Журналісти зазначають, що нинішні поховання організовують нашвидкоруч.

У Красноярську вперше в історії закупівель ЖКГ було замовлено 100 могил.

В одному з районів Челябінської області замовили поховання одразу 37 померлих, у Карелії – 39, а в Мурманську кількість нових поховань не зазначили, вказавши, що вони "плануються чергами".

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, російська армія у війні проти України втратила понад 31 тисячу солдатів та кілька тисяч одиниць військової техніки. При цьому влада країни-агресора не визнає тотальної кількості загиблих росіян і продовжує говорити, що "спецоперація" йде за планом. Тим часом тіла окупантів, яких ніхто не розшукує, залишаються в Україні у спеціальних фагонах-рефрижераторах. Українська влада закликає матерів солдатів РФ приїхати в Україну і забрати тіла своїх синів — для цього український перевізник готовий виділити безкоштовні квитки.