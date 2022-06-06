Українські захисники "вивели з ладу" кадирівського підполковника

Межед Уцмигов потрапив під артобстріл, коли ховався в одному з будинків у селищі Камишеваха

У Запорізькій області українським захисникам, які вже 103-ий день поспіль невпинно тримають оборону Батьківщини, вдалося поранити заступника командира спеціального полку чеченської поліції імені Ахмата Кадирова.

Про це у понеділок, 6 червня, повідомив проросійський Telegram-канал "Baza", відмітивши, що мова йде про підполковника Межеда Уцмигова на прізвисько "Моджахед". Наразі відомо, що бійці Збройних сил України поранили кадирівця у селі Камишеваха ще у четвер, 2 червня, коли сам Уцмигів спільно зі співробітниками чеченського спецполку переховувалися в одному з будинків.

Саме там вони влаштували так звану "вогневу точку" для того, аби прикривати прохід для інших бійців ворожої армії. У момент, коли почався артобстріл з боку українських сил, у будинок, де знаходився "Моджахед" потрапив снаряд. Кадирівець отримав поранення у ногу та контузію.

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