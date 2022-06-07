Влада росії жорстко розправляється з військовими, які не хочуть воювати в Україні: подробиці

Контрактників перевели на строкову службу

Російська влада хоче позбавити виплати 101 військовослужбовця своєї армії, які воювали в Україні, за відмову від подальшої участі у бойових діях. Ба більше, усіх цих осіб вже перевели з контрактної служби на строкову, тобто фактично змусили повертатися на війну.

Про це повідомило видання OBOZREVATEL з посиланням на інформовані джерела. Зазначається, що дані актуальні станом на 1 червня.

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Відомо, що мова йде про "елітну" 2-гу гвардійську Таманську мотострілецьку дивізію збройних сил країни-агресора. Військовослужбовці-контрактники з цієї дивізії — мова про 101 особу — по поверненню у росію з України відмовилися вдруге повертатися на війну, адже вже отримали свою вигоду, й почали масово писати рапорти на звільнення. У причинах вказувалося "небажання брати участь у спеціальній військовій операції".

Своєю чергою командування дивізії схарактеризувало цих російських солдатів як тих, "які не витримали випробування, поставлені перед дивізією". Після цього керівники зажадали повернути гроші, які військові вже отримали за участь у так званій "спецоперації". Заробітну плату контрактників назвали неправомірно отриманими коштами й тепер хочуть забрати назад.

За даними джерел видання, мова про такі військові частини Таманської дивізії.

1-й гвардійський мотострілецький полк (в\ч 31135)

15-й гвардійський мотострілецький полк (в\ч 31134)

147-й гвардійський самохідно-артилерійський полк (в\ч 73966)

47-й гвардійський окремий батальйон зв'язку (в\ч 56139).

1-й гвардійський танковий полк (в\ч 58198).

Нагадаємо, що наприкінці травня понад 100 росгвардійців, які відмовилися воювати в Україні, програли суд в росії. Суть справи була у тому, що 115 бійців одного із підрозділів Росгвардії у Кабардино-Балкарії хотіли оскаржити своє звільнення за відмову брати участь в "спецоперації". Однак, суд назвав звільнення законним.

Варто зазначити, що Таманську дивізію вважають одним із найелітніших підрозділів у російській армії. З початку вторгнення армії РФ в Україну частини цієї дивізії воювали проти українських Сил оборони у Харківській області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що інформація про масове звільнення російських солдатів з 1-го танкового полку 2-ї гвардійської Таманської дивізії стала відома ще 24 травня. На той момент зазначалося, що рапорти написали близько 90% всього складу полку. При цьому військовослужбовці поспішали з оформленням статусу Учасника бойових дій, аби якнайшвидше отримати виплати від держави.