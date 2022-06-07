У НАТО зробили сумну для росії заяву щодо розміщення ядерної зброї у Швеції та Фінляндії

У НАТО наголошують, що країни-члени альянсу самі мають право на цей вибір

У Північноатлантичному альянсі не можуть гарантувати російській федерації, що не стануть розміщувати ядерну зброю на території Фінляндії та Швеції, якщо ті стануть членами НАТО.

Про це у вівторок, 7 червня, заявив помічник генерального секретаря альянсу Камій Грана, відмітивши, що держави-члени НАТО мають право самостійно вирішувати питання щодо розміщення зброї масового ураження на своїх територіях, — повідомляє телеканал RTS.

"Кожна держава має в ядерній сфері свободу приймати або не приймати зброю. Не йдеться про те, щоб встановлювати обмеження. Тож питання ядерної зброї кожна країна, що входить до НАТО, вирішує суверенно", — пояснив представник альянсу.

За словами Грана, російська федерація навряд чи наважиться на демонстрацію своєї військової сили НАТО при умові, що Фінляндія та Швеція стануть членами його альянсу, адже "росіяни самі заявили, що це нібито не є необхідним".

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Також він додав, що не вважає таку ймовірність з боку рф "виправданим кроком".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ексзаступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко детально пояснив, які наслідки для України, росії та цілого світу може принести вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Також нагадаємо, що окрім росії, проти вступу цих країн до альянсу виступила й Туреччина. За словами президента Реджепа Ердогана, вся справа у нечіткій позиції цих країн щодо терористів.