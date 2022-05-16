Ердоган пояснив, чому Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО

Ці країни раніше вводили санкції проти Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не буде підтримувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. За словами турецького лідера, вся справа у нечіткій позиції цих країн щодо терористів.

Слова Ердогана у понеділок, 16 травня, цитує Anadolu.

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Крім того, президент Ердоган зазначив, що він не підтримуватиме вступ фінів та шведів до Північноатлантичного Альянсу ще й тому, що ці країни запровадили санкції проти Туреччини.

А ще одна причина, за якою турецький лідер не може сказати "Так", за його ж словами, підтримка цими країнами "курдських терористів".

"Анкара не може дати згоду на вступ у НАТО країн, які запроваджують санкції проти Туреччини. Жодна з цих країн не має чіткої та недвозначної позиції щодо терористичних організацій", – заявив Ердоган.

Варто зазначити, що влада Швеції має намір відвідати Туреччину з офіційним візитом і переконати Анкару у тому, що обидві скандинавські країни мають стати членами Альянсу.

Нагадаємо, що президент рф володимир путін несподівано заявив, що у росії немає проблем з Фінляндією та Швецією. Ба більше, він зазначив, що їх приєднання до НАТО не створює для рф прямої загрози. Однак за розширення військової інфраструктури цих країн російська влада погрожує "відповіддю". Хоча до цього вступ Швеції та Фінляндії до НАТО у російському МЗС назвали "загрозою нацбезпеці" і обіцяли у відповідь "кроки військового характеру".

Раніше "Телеграф" писав, що свою незгоду з рішенням фінів та шведів стати членами НАТО висловлював і прессекретар путіна дмитро пєсков.