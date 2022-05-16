Здають назад? путін несподівано м’яко заговорив про розширення НАТО

В кремлі заявили про різницю вступу до НАТО України, Фінляндії та Швеції

На зустрічі з лідерами ОДКБ в москві президент рф володимир путін заявив, що у росії немає проблем з Фінляндією та Швецією, їх приєднання до НАТО не створює для рф прямої загрози.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на росЗМІ.

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"Але розширення військової інфраструктури на цю територію спричинить нашу відповідь, якою вона буде — ми вирішимо на основі того, які загрози для нас будуть створюватись", — сказав путін.

Раніше в подібному ключі висловився і прессекретар президента рф дмитро пєсков. "У нас немає територіальних спорів ні з Фінляндією, ні зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді у росії виникла б територіальний спір з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту", — зазначив він.

Все ж таки, у кремлі стурбовані рішенням Фінляндії та Швеції вступити до НАТО і "проведуть глибокий аналіз наслідків", додав пєсков.

Зазначимо, слова пєскова звучать несподівано м’яко у контексті недавніх заяв російських офіційних осіб щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. МЗС рф, як відомо, загрожувало кроками "військово-технічного характеру". Раніше пєсков висловлював свою незгоду з рішенням фінів та шведів стати членами НАТО. Крім цього, він відзначився ще кількома гучними заявами, серед яких і звинувачення Заходу на початку війни в Україні.

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Нагадаємо, Фінляндія офіційно ухвалила рішення про вступ до Північноатлантичного Альянсу. Президент Фінляндії Саулі Нііністе особисто проінформував кривавого диктатора володимира путіна про це. Фінляндія не лише збирається вступати до НАТО, а й планує звести загороджувальні споруди на ключових ділянках кордону із російською федерацією. За інформацією ЗМІ, НАТО може надати росії статус "безпосередньої загрози".