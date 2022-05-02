Фінляндія планує зміцнити кордон із росією та посилить санкції: подробиці

У фінській Північній Карелії, що межує з росією, задумалися про зміцнення кордону з росією.

Фінляндія не лише збирається вступати до НАТО, а й планує звести загороджувальні споруди на ключових ділянках кордону з російською федерацією.

Про це пише mtvuutiset.fi з посиланням на командира прикордонної служби Північної Карелії полковника Марка Турунена.

Турунен зазначив, що поки що йде лише оцінка варіантів встановлення прикордонних загорож: "Ще жодна лопата не потрапила в землю".

Він також додав, що хоча поки що йде попередній аналіз прикордонних загороджень, але очікується рішення від керівництва регіону та осіб, які ухвалюють політичні рішення.

"Якщо буде ухвалено таке рішення (побудувати прикордонні загородження — ред.), то ми будемо діяти контрольовано і планомірно", — додав Турунен.

При цьому він зазначив, що ще не вирішено, чи зводитимуть загородження лише на "найважливіших ділянках" кордону, або "ширше".

"Приступити до будівництва огорож на східному кордоні або на найважливіших ділянках, або ширше — це велике рішення. Це серйозна зміна в нашій системі, тому вона вимагає прийняття рішень на вищому рівні", — сказав командир прикордонної служби Північної Карелії, додавши, що прикордонні огорожі заплановані для зон підвищеного ризику та критичних зон.

Небезпечнішими місцями фахівець назвав пункти перетину кордону.

"Звичайно, прикордонні переходи та прилеглі до них території, природно, найнебезпечніші місця", — говорить Турунен.

При цьому він зазначив, що поблизу східного кордону є інші зони ризику, але не уточнив, що це за зони.

Фінляндія має 1343 км загального кордону з росією.

Фінсько-російський кордон на карті

Водночас прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін (Sanna Marin) на мітингу в місті Турку 1 травня висловилася за посилення санкцій щодо росії та збільшення підтримки України.

"Фінляндія готова запровадити все жорсткіші санкції проти росії, щоб покласти край війні в Україні. Україні також буде надана підтримка у війні та допомога у її відновленні", — заявила Марін.

Крім цього, прем’єр Фінляндії висловилася за скорочення залежності від російських енергоносіїв: "Коли ми купуємо енергію у росії, ми фінансуємо війну".

Як повідомлялося, після широкомасштабного нападу росії на Україну Фінляндія та Швеція стурбувалися питаннями своєї безпеки та заявили про можливий вступ до НАТО.

Однак росії такі наміри не сподобалися і крім політичних заяв із цього приводу також було зафіксовано перекидання військ до кордону Фінляндії.