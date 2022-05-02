Финляндия планирует укрепить границу с россией и усилит санкции: подробности

В граничащей с россией финской Северной Карелии задумались об укреплении границы с россией.

Финляндия не только собирается вступать в НАТО, но и планирует возвести заградительные сооружения на ключевых участках границы с российской Федерацией.

Об этом пишет mtvuutiset.fi со ссылкой на командира пограничной службы Северной Карелии полковника Марко Турунена.

Турунен отметил, что пока что идет лишь оценка вариантов установки пограничных заграждений: "Еще ни одна лопата не попала в землю".

Он также добавил, что хотя пока идет предварительный анализ пограничных заграждений, но ожидается решение от руководства региона и лиц, принимающих политические решения.

"Если будет принято такое решение (построить пограничные заграждения — ред.), то мы будем действовать контролируемо и планомерно", — добавил Турунен.

При этом он отметил, что еще не решено, будут ли возводить заграждения лишь на "наиболее важных участках" границы, либо "шире".

"Приступить к возведению ограждений на восточной границе либо на наиболее важных участках, либо шире — это большое решение. Это серьезное изменение в нашей системе, поэтому оно требует принятия решений на более высоком уровне", — сказал командир пограничной службы Северной Карелии, добавив, что пограничные ограждения запланированы для зон повышенного риска и критических зон.

Более опасными местами специалист назвал пункты пересечения границы.

"Конечно, пограничные переходы и прилегающие к ним территории, естественно, самые опасные места", — говорит Турунен.

При этом он отметил, что вблизи восточной границы есть и другие зоны риска, но не уточнил, что это за зоны.

Финляндия имеет 1343 км общей границы с россией.

Финско-российская граница на карте

Вместе с тем, премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) на митинге в городе Турку 1 мая высказалась за ужесточение санкций в отношении россии и увеличение поддержки Украины.

"Финляндия готова ввести все более жесткие санкции против россии, чтобы положить конец войне в Украине. Украине также будет оказана поддержка в войне и помощь в ее восстановлении", — заявила Марин.

Помимо этого премьер Финляндии высказалась за сокращение зависимости от российских энергоносителей: "Когда мы покупаем энергию у россии, мы финансируем войну".

Как сообщалось, после широкомасштабного нападения россии на Украину Финляндия и Швеция обеспокоились вопросами своей безопасности и заявили о возможном вступлении в НАТО.

Однако россии такие намерения не понравились и помимо политических заявлений по этому поводу также была зафиксирована переброска войск к границе Финляндии.