Путін відкрито загрожує Фінляндії? У мережі показали відео перекидання ракет росії до кордону

Російську важку техніку помітили неподалік кордону

Після початку вторгнення росії в Україну Фінляндія та Швеція стурбувалися питаннями своєї безпеки та заявили про можливий вступ до НАТО. Проте кремлю такі наміри, очевидно, не сподобалися, оскільки до кордону Фінляндії почалося перекидання військ.

Відповідний відеозапис спочатку був оприлюднений користувачем твіттер OSINTdefender.

"З’явилися непідтверджені повідомлення про те, що російські війська в Ленінградській області в районі міста Виборг починають перекидати важку військову техніку, у тому числі берегові ракетні комплекси К-300П "Бастіон", у бік Фінської затоки та кордону з Фінляндією", — підписав він.

На кадрах видно, як дві установки рухаються дорогою у бік фінського кордону, про що свідчить дорожній знак, який був показаний крупним планом автором відео.

Водночас у Пентагоні заявили, що не бачать підтверджень перекидання російських військ до кордону Фінляндії. Там припускають, що відео було знято навмисне, щоб збільшити тиск на керівництво країни та її мешканців.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україну прем’єр Фінляндії Санна Марін заявила, що "росія не той сусід, яким її вважали фіни". Також різка зміна суспільних настроїв щодо вступу до НАТО була також зафіксована і проведеними напередодні опитуваннями.

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За даними західних ЗМІ, у Гельсінкі зараз йдуть активні обговорення питання необхідності вступу до Альянсу, а також перевірка стану своїх військ. Очікується, що країна подасть заявку на вступ до НАТО вже у червні цього року. Швеція може наслідувати її приклад і вступити в блок трохи пізніше.

У росії наміри Фінляндії вступити в НАТО сприйняли з різкою критикою, так країні вже почали загрожувати "руйнівними наслідками", а деякі політики взагалі почали говорити про її "знищення".