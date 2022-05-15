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Фінляндія офіційно йде в НАТО, Пентагон зробив сумну для росії заяву

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Скандинавська країна остаточно прийняла рішення про вступ до НАТО Новина оновлена 15 травня 2022, 13:58
Скандинавська країна остаточно прийняла рішення про вступ до НАТО

На допомогу Пентагону може також розраховувати Швеція

Фінляндія офіційно прийняла рішення щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) попри всі погрози з боку Росії. При цьому у Пентагоні пообіцяли, що допоможуть країні у випадку нападу на неї за вступ.

Як передає Sky News, напередодні, 14 травня, міністр у справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що вступ країни до НАТО необхідний, адже настав час заручитися союзниками й отримати більше партнерів.

При цьому вона зазначила, що Фінляндія керується власними потребами, а не бажанням йти наперекір Кремлю та кривавому диктатору володимиру путіну.

"Мова йде про безпеку. У нас є сусід, який, як ми переконалися, здатний діяти і вести дуже нещадну війну. Ми готові до будь-яких неприємних заходів проти нас, але немає абсолютно ніякої паніки, і ми не боїмося. Ми готувалися до всіх видів дій, і це наші власні рішення. Путін сам винен, і це один з наслідків його гри", — сказала вона.

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Вже у неділю, 15 травня, в інтерв'ю BBC речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США нададуть Фінляндії та Швеції необхідну підтримку, якщо країнам знадобиться допомога до їхнього вступу в НАТО.

"Фінляндія та Швеція мають дуже сучасні збройні сили, з якими нам комфортно співпрацювати. Ми регулярно проводимо спільні навчання. Якщо в період розгляду їхніх заявок і процесу вступу до НАТО їм знадобляться будь-які додаткові [військові] можливості або підтримка, то ми в США впевнені, що з обома країнами ми маємо рівень відносин, який дозволить надати їм додаткову підтримку, якщо вона знадобиться", — сказав представник Пентагону.

При цьому Кірбі зазначив, що Фінляндія та Швеція мають суверенне право на вступ до НАТО і жодна з країн не може це питання ветувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що свою незгоду з рішенням фінів та шведів стати членами НАТО висловлював і прессекретар путіна дмитро пєсков, зазначивши, що росія бачить загрозу, що походить від Альянсу — особливо з боку скандинавських країн, котрі раніше тримали нейтралітет. Крім цього, він відзначився ще кількома гучними заявами, серед яких і звинувачення Заходу щодо початку війни в Україні.

Теги:
#НАТО #Швеція #Фінляндія #Пентагон #Вступ