Війна з росією: "голос" путіна виступив із цілою купою скарг

На думку політика, Москва "дасть відповідь" будь-якій країні, яка завадить "спецоперації" в Україні

У зв'язку з невдачами в Україні, позицією Заходу та перспективами розширення блоку НАТО риторика кремля стає дедалі агресивнішою. З черговою купою заяв з приводу "спецоперації в Україні", дій Заходу та розширення Альянсу виступив прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков.

Детальніше про те, що політик розповів росЗМІ у четвер, 12 травня, повідомляє "Телеграф".

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Війна та переговори з Україною

Від проведення "спецоперації", як називають у Москві війну, росія поки що не збирається відмовлятися. Більше того, на думку дмитра пєскова, російські війська готові швидко і рішуче відреагувати, якщо хтось з інших країн "намагається влізти" в цей конфлікт.

Також вкотре було озвучено незрозумілу тезу про те, що російський уряд начебто не хотів війни, проте "його змусили".

"Росія зробила все, щоб не розпочинати "спецоперацію" в Україні, але з нами не захотіли розмовляти", — заявив політик.

Цікаво, що при цьому саме кривавий диктатор володимир путін вже не перший місяць (і навіть рік) відверто ігнорує всі пропозиції української сторони та особисто президента Володимира Зеленського щодо прямої зустрічі.

Загалом, як стверджує прессекретар путіна, нинішні переговори України та росії не надто продуктивні, "похвалитися зараз нічим".

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Про вступ країн до НАТО

На думку дмитра пєскова, всі у світі не хочуть побачити прямого зіткнення рф і НАТО. Тому на дипломатичному рівні цього поки що намагаються уникати. Однак росія все одно бачить загрозу, що походить від Альянсу — особливо з боку скандинавських країн, котрі раніше тримали нейтралітет.

Насамперед, пєсков висловився про Фінляндію та Швецію. За словами політика, членство цих країн у НАТО "безумовно загрожує безпеці росії". Підкріплюючи слова "рупора Кремля" в МЗС рф вже заявили, що росія буде "вимушена прийняти кроки військово-технічного та іншого характеру для усунення загроз".

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Про проблеми на кордоні з Україною

Ситуація в Білгородській області, де регулярно відбуваються "хлопки", а місцеві жителі стверджують, що їх обстрілюють, вельми критично сприймається Москвою. пєсков заявляє, що росія обов’язково вживе додаткових заходів, щоб убезпечити найближчі до України регіони.

Що саме передбачає політик під цими словами, до кінця не зрозуміло, адже російські війська й так уже дислокуються поряд із Білгородом. Різниця лише в тому, що вони провадять не оборону, а напад — у тому числі на Харківщину. Втім, за заявами радника голови ОП Олексія Арестовича, частина військ у Білгородській області вже розбита українськими військовослужбовцями.