Російський державний діяч Альфред Кох розповів, що принесе путіну запуск ленд-лізу для України

Сімдесят п’ятий день війни припав на 9 травня. Обидві сторони відзначили його по-різному: путін виступив з промовою і провів військовий парад, а Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Сенс цього американського жесту мені здається таким: ти хотів війни з НАТО — отримай її. День перемоги.

Так, так, Володєчко. Ти абсолютно правий. Ти тепер воюєш із НАТО. Я знаю, я знаю. Це не входило до твоїх планів. Ти хотів швиденько розправитись із беззахисною Україною. Це у твоєму стилі. Але все пішло зовсім не так.

Тепер ти не знаходиш собі місця. Ти вже забрав назад свої слова про те, що якщо якісь країни допомагатимуть Україні, то ти завдаси удару і по них. Тепер ти старанно вдаєш, що не говорив цього. І ми тобі трохи підіграємо, і не будемо нагадувати про ці твої необережні слова.

Ти, Володєчко вже, схоже, дійшов до краю свого радикалізму і вже зрозумів, що твої страшилки більше ні на кого не діють. І вся твоя промова на сьогоднішньому параді вже не була такою самовпевненою, як раніше. Ти вже нікому не загрожував, не обіцяв як раніше "блискавичної" та нищівної відповіді, і це означає, що тобі все-таки потихеньку почали розповідати правду про реальне становище на фронті.

Я хотів би детально проаналізувати цю твою промову, але все нема часу. Тому зупинюся на деяких твоїх особливо яскравих перлах. Спочатку по дрібниці: ти говорив про якихось своїх предків, які ходили в атаку на Бородінському полі. Це цікаво, що в тебе були французи. (Адже саме вони ходили в атаку в тій битві, а росіяни переважно оборонялися).

І взагалі дивно, що ти, маючи великий набір усіляких битв, вибрав для своєї мови на день Перемоги саме Бородінську. Тобто битву, яку російська армія програла і змушена була залишити ворогові Москву. Чи треба це розуміти так, що це натяк, як на твою думку, далі розвиватимуться нинішні події?

Вибрав би Полтавську битву – і цих питань не виникло. Щоправда, виникли б інші. Наприклад, про те, за кого в цій битві була Україна і як це в’яжеться з твоїми ідеями про братні зв'язки, які вже тисячу років пов’язують два народи — росіян і українців?

Що, Мазепа — теж був бандерівець, наркоман та нацист? І як це Україна могла взагалі бути на чиємусь (наприклад, шведському) боці, якщо її зовсім ніколи не існувало?

І до речі, нагадай мені, хто розпочав цю агресивну війну з порушенням усіх мирних договорів, підписаних до цього? Хто обложив Нарву, брав Ригу, Ревель? Хто на окупованій шведській землі заснував собі столицю? Запитай свого друга Гундяєва: як таке могло статися, якщо Росія ніколи ні на кого не нападала?

І вже коли (за дивною мазохістською звичкою) так любиш наводити як приклади військової слави поразки російської армії, то говорив би відразу про здачу Севастополя в Кримській війні.

Тоді твій попередник, государ-імператор Микола Палкін (повною копією якого ти є) теж взявся воювати з коаліцією Англії, Франції та Туреччини (ой!) і відгріб на повну. Та так, що помер від горя.

Але це все дрібниці. Головне у твоїй промові було те, що ти не оголосив загальної мобілізації (яку від тебе багато хто чекав) і не загрожував нікому атомною бомбою. Це вже прогрес, я вважаю. Тобто ти дійшов до краю ескалації і зазирнув у цю прірву… Постояв, глянув… І відійшов. Правильно: очко не залізне. Розумію…

Я ось, наприклад, не такий хоробрий, я б і не став підходити. А який сенс, якщо я твердо знаю, що не стрибну? Чо хохоритися? Тільки людей насмішиш…

До речі, про сміх. Дуже смішно було, коли ти про атаку, що готується на Росію, говорив. Це реально п’ять! Ось просто з пальця висмоктав. Отже, три місяці американці показували всьому світу космічні знімки, буквально щодня розповідали як концентрується російська армія вздовж кордону України, можна було порахувати скільки танків, БМП, гармат та солдатів там ти зібрав, а нападати все одно збиралися українці? А? Яке? І жодних знімків! Жодних доказів!

Навіть якби ти просто взяв ті ж американські знімки (своїх, судячи з того, як ти воюєш, у тебе просто немає) і подивився на ту їхню частину, де видно територію України, то ти побачив би там порожнечу і ніяких приготувань до наступу.

А знаєш чому? Тому що Україна готувалася до оборони. І не концентрувала свої війська безпосередньо біля кордону (як це робив ти). Наведу простий приклад: коли Сталін збирався напасти на Гітлера, він сконцентрував всю свою армію на вузькій смузі вздовж кордону. Присунув до неї аеродроми, склади, всю техніку, війська тощо.

І коли Гітлер 22 червня 1941 року завдав превентивного удару, він цю вузьку смугу швидко прорвав у багатьох місцях (Червона Армія була зовсім не готова до оборони) і почав дуже швидкий наступ на схід, кліщами оточуючи величезні частини розбитого сталінського війська.

Тепер ти розповідаєш, що ти теж (як Гітлер) наніс превентивний удар, попереджаючи неминучу атаку України. І що ти побачив? Ти побачив перед собою армію повністю готову до оборони!

Ти не прорвав ніде жодного фронту, ти зустрів укріпрайони, ти побачив умілий захист і навіть мусив відступити на трьох напрямках. Твій бліцкриг повністю провалився тому, що тебе зустріла армія, яка спочатку мала намір оборонятися! Оборонятися, дядьку, а не наступати! Вбий собі це в мозок!

Запитай у свого дебіла Герасимова, чи можна перебуваючи у стратегічній обороні бути готовим до негайного нападу? Упевнений, навіть він тобі відповість, що це, в принципі, неможливо.

І навіть тепер. Ти хоч скажи своїм пропагандистам, щоби вони фільтрували базар. Ото взяли твої солдатики Попасну. І вся твоя пропагандистська машина розповідає тепер які гігантські оборонні споруди там спорудили ЗСУ. І взагалі, вся лінія розмежування на Донбасі з українського боку — суцільний укріпрайон із дзотів, вогневих точок, хитромудрих ходів тощо. І попри це путінські чудо-богатирі взяли Попасну! Уря!

Вели їм заткнутись, адже вони тебе спростовують! Армія, що готується до нападу, не будує дзотів і укріпрайонів. Це знає навіть школяр. Хто зводив такі лінії? Правильно — Маннергейм! Тому що Фінляндія не збиралася нападати на СРСР. Вона збиралася від нього боронитися. Сподіваюся, ти хоч це розумієш? Чи ти вже повністю перейнявся сталінською концепцією "Зимової війни 1939-40 рр."?

Згадай французьку лінію Мажино або німецький Атлантичний вал. Це ж суто оборонні споруди. Вони абсолютно не потрібні для наступу. Куди наступати з Атлантичного валу? У Атлантичний океан? Візьми себе руки!

Тож скажи своїм спічрайтерам, щоб вони наступного разу на День перемоги таких кумедних промов тобі не писали. Все-таки ти солідний дядечко, вже в роках. Та й свято серйозне. А тут узяв і Петросяна виконав. Негаразд так вони з президентом Росії обійшлися.

Я б їх стратив. Скажи Рамзанові, він швидко все організує. Без усієї цієї тяганини зі слідчими, судами… Як із Борею Нємцовим. І справа у капелюсі. Щоб не кортіло такі промови Господарю писати.

До речі про Рамзана. Ти у своїй промові дуже зворушливо говорив про дух міжнародного військового братерства, яке панує в російських окопах на цій війні, пардон, спецоперації.

Це ти, напевно, дружню перестрілку чеченців із бурятами мав на увазі? Так, постріляли там трішки на втіху українцям. Навіть убили когось… Нащадки Чингісхана наваляли, щоправда, кадировським тіктокерам, але це все строго в рамках дружби народів, що панує у твоєму війську…

Ох-хо-хо… Справи наші грішні. Знаєш що? Ти більше взагалі промов не вимовляй. Зовсім перестали вони в тебе виходити. Ти й раніше не був орел у цій справі, а тепер — і поготів.

А війну ти програєш. Ленд-ліз це твій вирок. Отже, все. Шахісти кажуть, що лише жлоби дограють до кінця програшну партію. Не будь жолобом, не вбивай ще більше людей. Ти вже й так чимало людської кришки пролив.

А наша справа правильна. Ворог буде розбитий. Перемога буде за нами.

Слава Україні!

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