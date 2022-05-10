Российский государственный деятель Альфред Кох рассказал, что принесет российскому диктатору запуск ленд-лиза для Украины

Семьдесят пятый день войны выпал на 9 мая. Обе стороны отметили его по-разному: Путин произнес речь и провел военный парад, а Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Смысл этого американского жеста мне кажется такой: ты хотел войны с НАТО — получи ее. На День победы.

Да, да, Володечка. Ты абсолютно прав. Ты теперь воюешь с НАТО. Я знаю, знаю. Это не входило в твои планы. Ты хотел быстренько расправится с беззащитной Украиной. Это в твоем стиле. Но все пошло совсем не так…

Теперь ты мечешься. Ты уже забрал назад свои слова о том, что если какие-то страны будут помогать Украине, то ты нанесешь удар и по ним. Теперь ты старательно делаешь вид, что не говорил этого. И мы тебе немножко подыграем, и не будем напоминать об этих твоих неосторожных словах.

Ты, Володечка уже, похоже, дошел до края своего радикализма и уже понял, что твои пугалки больше ни на кого не действуют. И вся твоя речь на сегодняшнем параде уже не была столь самонадеянной, как раньше. Ты уже никому не грозил, не обещал как раньше "молниеносного" и сокрушительного ответа, и это значит, что тебе все-таки потихоньку начали рассказывать правду о реальном положении на фронте.

Я хотел бы подробно проанализировать эту твою речь, но все недосуг. Поэтому остановлюсь на некоторых твоих особенно ярких перлах. Сначала по мелочи: ты говорил о каких-то своих предках, которые ходили в атаку на Бородинском поле. Это интересно, что у тебя в роду были французы. (Ведь именно они ходили в атаку в той битве, а русские в основном оборонялись).

И вообще странно, что ты, имея большой набор всевозможных битв, выбрал для своей речи на день Победы именно Бородинскую. То есть ту битву, которую русская армия проиграла и вынуждена была оставить врагу Москву. Надо ли это понимать так, что это намек как по твоему мнению будут дальше развиваться нынешние события?

Выбрал бы Полтавскую битву — и этих вопросов не возникло. Правда возникли бы другие. Например, о том, за кого в этой битве была Украина и как это вяжется с твоими идеями о братских узах, вот уже тысячу лет связывающих два народа — русских и украинцев?

Что, Мазепа — тоже был бандеровец, наркоман и нацист? И как это Украина могла вообще быть на чьей-то (например, шведской) стороне, если ее вовсе никогда не существовало?

И кстати, напомни мне, кто начал эту агрессивную войну в нарушение всех мирных договоров, подписанных до этого? Кто осадил Нарву, брал Ригу, Ревель? Кто на оккупированной шведской земле основал себе столицу? Спроси у своего друга Гундяева: как такое могло случиться, если Россия никогда ни на кого не нападала?

И уж коль ты (по странной мазохистской привычке) так любишь приводить в качестве примеров воинской славы поражения русской армии, то говорил бы сразу о сдаче Севастополя в Крымской войне.

Тогда твой предшественник, государь-император Николай Палкин (полной копией которого ты являешься) тоже взялся воевать с коалицией Англии, Франции и Турции (ой!) и отгреб по полной. Да так, что помер от горя…

Но это все мелочи. Главное в твоей речи было то, что ты не объявил всеобщей мобилизации (которую от тебя многие ждали) и не грозил никому атомной бомбой. Это уже прогресс, я щитаю. То есть ты дошел до края эскалации и заглянул в эту бездну… Постоял, посмотрел… И отошел. Правильно: очко-то не железное. Понимаю…

Я вот, например, не такой храбрый, я бы и подходить не стал. А какой смысл, если я твердо знаю, что не прыгну? Че хорохориться-то? Только людей насмешишь…

Кстати про смех. Очень смешно было, когда ты про готовящуюся на Россию атаку говорил. Это реально пять! Вот просто из пальца высосал. Значит три месяца американцы показывали всему миру космические снимки, буквально по дням рассказывали как концентрируется российская армия вдоль границы Украины, можно было посчитать сколько танков, БМП, пушек и солдат там ты собрал, а нападать все равно собирались украинцы? А? Каково? И никаких снимков! Никаких доказательств!

Даже если бы ты просто взял те же американские снимки (своих, судя по тому, как ты воюешь, у тебя просто нет) и посмотрел на ту их часть, где видно территорию Украины, то ты бы увидел там пустоту и никаких приготовлений к наступлению.

А знаешь почему? Потому, что Украина готовилась к обороне. И не концентрировала свои войска непосредственно у границы (как это делал ты). Приведу простой пример: когда Сталин собирался напасть на Гитлера, то он сконцентрировал всю свою армию на узкой полосе вдоль границы. Придвинул к ней аэродромы, склады, всю технику, войска и т.д.

И когда Гитлер 22 июня 1941 года нанес превентивный удар, он эту узкую полосу быстро прорвал во многих местах (Красная Армия была совершенно не готова к обороне) и начал очень быстрое наступление на восток, клещами окружая огромные части разбитого сталинского войска.

Теперь ты рассказываешь, что ты тоже (как Гитлер) совершил превентивный удар, предупреждая неизбежную атаку Украины. И что же ты увидел? Ты увидел перед собой армию полностью готовую к … обороне!

Ты не прорвал нигде никакого фронта, ты встретил укрепрайоны, ты увидел умелую защиту и даже вынужден был отступить на трех направлениях. Твой блиц-криг полностью провалился потому, что тебя встретила армия, которая изначально собиралась обороняться! Обороняться, дядя, а не наступать! Вбей себе это в мозг!

Спроси у своего дебила Герасимова, можно ли находясь в стратегической обороне быть готовым к немедленному нападению? Уверен, даже он тебе ответит, что это в принципе невозможно.

И даже теперь. Ты хоть скажи своим пропагандистам, чтобы они фильтровали базар. Вот взяли твои солдатики Попасную. И вся твоя пропагандистская машина рассказывает теперь какие циклопические оборонительные сооружения там воздвигли ВСУ. И вообще, вся линия разграничения в Донбассе с украинской стороны — сплошной укрепрайон из дзотов, огневых точек, хитроумных ходов и т.д. И несмотря на это путинские чудо-богатыри взяли Попасную! Уря!

Вели им заткнуться, ведь они тебя опровергают! Готовящаяся к нападению армия не строит дзотов и укрепрайонов. Это знает даже школьник. Кто строил такие линии? Правильно — Маннергейм! Потому, что Финляндия не собиралась нападать на СССР. Она собиралась от него обороняться. Надеюсь ты хоть это понимаешь? Или ты уже полностью проникся сталинской концепцией "Зимней войны 1939-40 г.г."?

Вспомни французскую линию Мажино или немецкий Атлантический вал. Это же чисто оборонительные сооружения. Они абсолютно бесполезны для наступления. Куда наступать с Атлантического вала? В Атлантический океан? Возьми себя руки!

Так что скажи своим спичрайтерам, чтобы они в следующий раз на День Победы таких смешных речей тебе не писали. Все таки ты солидный дяденька, уже в годах. Да и праздник серьезный. А тут взял и Петросяна исполнил. Нехорошо так они с президентом России обошлись.

Я бы их казнил. Скажи Рамзану, он быстро все организует. Без всей этой волокиты со следователями, судами… Как с Борей Немцовым. И дело в шляпе. Чтобы неповадно было такие речи Хозяину писать.

Кстати о Рамзане. Ты в своей речи очень трогательно говорил о духе интернационального воинского братства, которое царит в российски окопах на этой войне, пардон, спецоперации.

Это ты наверное дружескую перестрелку чеченцев с бурятами имел в виду? Да, постреляли там маленько на потеху украинцам. Даже убили кого-то… Потомки Чингисхана наваляли, правда, кадыровским тиктокерам, но это все строго в рамках дружбы народов, которая царит в твоем войске…

Ох-хо-хо… Дела наши грешные. Знаешь что? Ты больше вообще речей не произноси. Совсем перестали они у тебя получаться. Ты и раньше-то был не орел в этом деле, а теперь — и подавно.

А войну ты проиграешь. Ленд-лиз — это твой приговор. Так что все. Шахматисты говорят, что только жлобы доигрывают до конца проигрышную партию. Не будь жлобом, не убивай еще больше людей. Ты уже и так немало людской кровушки пролил…

А наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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