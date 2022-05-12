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Харків частково убезпечили, але...: Арестович розповів про перелом у боях на сході

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Арестович говорить про певні успіхи на південному напрямі фронту Новина оновлена 12 травня 2022, 06:44
Арестович говорить про певні успіхи на південному напрямі фронту

ЗСУ вдалося розгромити частину військ під Харковом

Українським захисникам у Харківській області вдалося частково вийти на кордони із російською федерацією. Це сталося внаслідок сукупності факторів — і успішного контрнаступу, і перекидання окремої кількості військ противника на іншу ділянку східного фронту.

Про це і не лише розповів у свіжому випуску програми "Фейгін LIVE" радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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За словами військового експерта, росіяни відвели частину своїх розгромлених військ на територію Росії, частину — перекинули на лінію Попасна — Рубіжне — Лисичанськ — Сєвєродонецьк (Луганський напрямок). Також місцями недостатня кількість військ "підсилюють" мобілізованими з т.зв. "ЛДНР".

"Кордони вже давно не є безпечною зоною, — підкреслює Арестович. — Конфлікт не припиниться в цьому місці, тому що російські частини дислоковані в Білгородській області, їх там 10-12 БТГ вже є. Російські війська стріляють через кордон — і в Сумській області, і на харківському напрямку”.

На думку Олексія Арестовича, вихід ЗСУ на кордон із росією має більш символічне, ніж серйозне військове значення — адже стрілянина поки що не припиниться, як і нові спроби росіян перетинати державний кордон на Харківщині.

Втім, наразі завдяки таким крокам ЗСУ частково від атак ворога убезпечили Харків. Зараз до нього можна "дістати" лише за допомогою реактивних систем залпового вогню.

"Нині все кидається на Луганський напрямок, — підбиває підсумки передислокації військ рф Арестович. — Політичні завдання почали співвідносити з військовими повноваженнями".

Таким чином, переконаний він, у війні назрів черговий стратегічний перелом.

Тим часом, поки на сході України бої стають лише жорсткішими, на південному напрямку фронту росіяни злегка "загальмували". Українські війська блокують можливості для атак, але регіон поки що залишається дуже вразливим для атак з повітря.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Кордон #Війна #Донбас #Олексій Арестович
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