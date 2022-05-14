Сусідка росії йде в НАТО: путіна по телефону поставили перед фактом

Гельсінкі має намір подати заявку на членство в Альянсі найближчими днями

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе поінформував російського диктатора володимира путіна про те, що його країна має намір приєднатися до НАТО.

Про це повідомляє пресслужба президента Фінляндії.

Зазначається, що під час телефонної розмови 14 травня Ніїністе повідомив, що після початку вторгнення в Україну в його країні оцінили виклики для безпеки та тепер він має намір найближчими днями подати заявку на вступ Фінляндії до Альянсу.

"Розмова була відкрита і прямолінійна, велася без загострень. Вважалося важливим уникати напруженості", — сказав він.

Президент Фінляндії також наголосив, що має намір і в майбутньому розв'язувати практичні питання, пов’язані з росією, коректно та професійно. Водночас він висловив занепокоєння стражданнями українського народу та передав путіну повідомлення про необхідність проведення евакуації мирного населення з окупованих росією територій.

Читайте також: Категорія Новини Європи Фінляндія планує зміцнити кордон із росією та посилить санкції: подробиці У фінській Північній Карелії, що межує з росією, задумалися про зміцнення кордону з росією.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україну традиційно нейтральні Фінляндія та Швеція вирішили переглянути свою безпекову політику і приєднатися до НАТО. При цьому, за даними місцевих ЗМІ, подача заявки може відбутися вже 16 травня.

Влада рф від перспективи отримати на своєму кордоні ще одну країну НАТО в захват не прийшла. Зокрема МЗС росії вже пообіцяло Фінляндії "військові кроки" і заявило про "непоправну шкоду для двосторонніх відносин". Швеція не має спільного кордону з росією, тому до неї претензій менше.