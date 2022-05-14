Соседка россии уходит в НАТО: путина по телефону поставили перед фактом

Хельсинки намерен подать заявку на членство в Альянсе в ближайшие дни

Президент Финляндии Саули Ниинистё проинформировал российского диктатора владимира путина о том, что его страна намерена присоединиться к НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба президента Финляндии.

Отмечается, что во время телефонного разговора 14 мая, Ниинистё сообщил, что после начала вторжения в Украину в его стране оценили вызовы для безопасности и теперь он намерен в ближайшие дни подать заявку на вступление Финляндии в Альянс.

"Разговор был открытым и прямолинейным, велся без обострений. Считалось важным избегать напряженности", — сказал он.

Президент Финляндии также подчеркнул, что намерен и в будущем решать практические вопросы связанные с россией корректно и профессионально. В то же время он выразил обеспокоенность страданиями украинского народа и передал путину сообщения о необходимости проведения эвакуации мирного населения с оккупированных россией территорий.

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Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украину традиционно нейтральные Финляндия и Швеция решили пересмотреть свою политику безопасности и присоединиться к НАТО. При этом, по данным местных СМИ подача заявки может состояться уже 16 мая.

Власти россии от перспективы получить на своей границе еще одну страну НАТО в восторг не пришли. В частности МИД рф уже пообещал Финляндии "военные шаги" и заявил о "непоправимом ущербе для двухсторонних отношений". Швеция не имеет общей границы с россией, а потому к ней претензий меньше.