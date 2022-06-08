СБУ взялася за людину з оточення путіна: заарештовано активи в Україні

Кримінальна справа ведеться за двома статтями КК України

Українські силовики розкрили компанію, серед власників якої були люди з оточення кривавого диктатора володимира путіна. Активи компанії на суму понад 2 млрд гривень заарештовано за рішенням суду.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що копання є одним з найбільших виробників бетоноконструкцій, продукція якого продавалася як в Україні, так і за кордоном.

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СБУ вдалося встановити, що кінцевими отримувачами прибутку є бізнесмени з росії, які причетні до фінансування бойовиків з ОРДЛО. Один із бенефіціарів виявився близьким до путіна, а також спонсорував виборчу кампанію "єдиної росії". Його коло інтересів також — будівництво житла для фсб-шників та російських військових.

Приховати свою діяльність від санкцій та ввозити товар на окуповану частину України підприємство намагалося за допомогою ребрендингу. Але не вдалося. Суд наклав арешт на корпоративні права у вигляді статутного капіталу, рахунки зі 104 млн грн, майно на суму близько 1,5 млрд грн.

Відкрито кримінальну справу за 2 статтями — за присвоєння чи розтрату майна та фінансування дій із метою захоплення влади чи зміни кордонів країни. (ч. 2 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 191).

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Раніше "Телеграф писав", що правоохоронці наклали арешт на активи українського Альфа-банку. СБУ також заарештували активи компанії, пов’язаної з "Роснафтою".