Один з українських банків оголосили банкрутом: чи повернуть гроші вкладникам

Проблеми установи почали ще до початку повномасштабного вторгнення росії

Національний банк України прийняв рішення щодо визнання АТ "Мегабанк" неплатоспроможною установою та пообіцяв клієнтам повернути їхні вклади у повному обсязі.

Про це у п'ятницю, 3 червня, повідомила пресслужба Нацбанку, відмітивши, що проблеми у діяльності банківської установи не пов'язані з впровадженням в Україні воєнного стану, адже вони почалися ще до того, як в країні розпочалася війна.

Також зазначається, що до списку "проблемних" АТ "Мегабанк" було внесено ще 3 лютого 2022 року. Такі дії НБУ були пов'язані зі значними порушеннями, які стосувалися оцінки кредитного ризиків, через великий обсяг непрофільних активів, що перебували на балансі, а також у зв'язку із невиконанням плану докапіталізації/реструктуризації згідно з результатом стрес-тесту за 2021 рік.

Окрім того, відомо, що акціонери банківської установи не надавали фінансову підтримку підприємству, аби уникнути в подальшому проблем із виконанням зобов’язань перед клієнтами.

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"Віднесення "Мегабанку" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який сьогодні є стійким та платоспроможним", — зазначається в тексті повідомлення.

Як відшкодовуватимуть вклади

Коли закон щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізосіб набере чинності, кожен клієнт "Мегабанку", який є його вкладником, матиме змогу отримати від ФГВФО повне відшкодування включно з відсотками. Попередньо, загальна сума виплат складе 4 418,6 мільйона гривень.

Варто також додати, що 60,74% акцій "Мегабанку" належать генеральному директору ПАТ "Турбоатом" Віктору Суботіну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що правоохоронці наклали арешт на активи банку "Альфа-Банк Україна" на загальну суму у понад 12 млрд гривень. Це викликало неабияке занепокоєння серед вкладників установи, проте у банку заявили, що готові відшкодувати усі гроші клієнтів.