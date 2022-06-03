Один из украинских банков объявили банкротом: вернут ли деньги вкладчикам

Проблемы учреждения начались еще до начала полномасштабного вторжения россии

Национальный банк Украины принял решение о признании АО "Мегабанк" неплатежеспособным учреждением и пообещал клиентам вернуть их вклады в полном объеме.

Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила пресс-служба Нацбанка, отметив, что проблемы в деятельности банковского учреждения не связаны с внедрением в Украине военного положения, ведь они начались еще до того, как в стране началась война.

Также отмечается, что в список "проблемных" АО "Мегабанк" было внесено еще 3 февраля 2022 года. Такие действия НБУ были связаны со значительными нарушениями, которые касались оценки кредитного риска, из-за большого объема находившихся на балансе непрофильных активов, а также в связи с невыполнением плана декапитализации/реструктуризации согласно результату стресс-теста за 2021 год.

Кроме того, известно, что акционеры банковского учреждения не оказывали финансовой поддержки предприятию, чтобы избежать в дальнейшем проблем с выполнением обязательств перед клиентами.

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"Отнесение "Мегабанка" к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня устойчив и платежеспособен", — отмечается в тексте сообщения.

Как будут возмещать вклады

Когда закон об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физлиц вступит в силу, каждый клиент "Мегабанка", который является его вкладчиком, сможет получить от ФГВФЛ полное возмещение, включая проценты. Предварительно общая сумма выплат составит 4 418,6 миллиона гривен.

Следует также добавить, что 60,74% акций "Мегабанка" принадлежат генеральному директору ПАО "Турбоатом" Виктору Суботину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правоохранители наложили арест на активы банка "Альфа-Банк Украина" на общую сумму более 12 млрд гривен. Это вызвало большое беспокойство среди вкладчиков учреждения, однако в банке заявили, что готовы возместить все деньги клиентов.