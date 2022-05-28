СБУ крупно насолила росії: гроші рф в Україні заарештовані

СБУ заарештувала активи, пов’язаної з росією компанії на 20 млн грн.

СБУ ініціювала арешт активів компанії, пов’язаної з російською "Роснафтою", яка проводила діяльність на території України.

У пресслужбі відомства зазначили, що компанія займалася постачанням енергії.

"На її грошові активи – 20 млн грн – судом накладено арешт, а дію ліцензії на постачання електроенергії призупинено регулятором", – йдеться у повідомленні.

У СБУ також повідомили, що Кабміну було направлено пропозицію націоналізувати майно вказаної компанії.

Зазначається, що припинення діяльності пов’язаної з росією компанії ніяк не позначиться на енергобезпеці України, її енергосистемі та кінцевих споживачах комунальних послуг.

За даними ЗМІ, діяльність компанії, що входила до групи "Роснефть", була заблокована після відкриття провадження за статтею 110-2 (насильницька зміна або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміна кордонів території або державного кордону України).

Як повідомлялося раніше, на Заході запропонували зняти частину обмежень з російських олігархів, якщо ті захочуть дистанціюватися від кривавого диктатора володимира путіна та допомогти Україні фінансово.