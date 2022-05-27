Захід може зняти санкції з російських олігархів, Україна не проти — AP

Російським багатіям хочуть дозволити фінансувати Україну

На Заході роздумують про відміну частини антиросійських санкцій. Ці обмеження стосуються конкретного переліку осіб, які вважаються в Росії олігархами і зараз не мають доступу до своїх іноземних вкладень. При цьому Україні відомо про подібні роздуми, але особливого опору Київ не чинить — для нас є власна вигода.

Докладніше пояснили журналісти AP, передає "Телеграф".

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З ідеєю щодо часткового зняття санкцій виступила голова Мінфіну Канади Христя Фріланд. Вона передала представникам G7 прохання від найбільших російських бізнесменів, з якими раніше співпрацювала як журналістка.

За словами чиновниці, олігархи готові дистанціюватися від російського диктатора володимира путіна, а також підтримувати Україну фінансово.

Інтерес до теми підігріває ще й те, що офіційному Києву нібито відомо про можливість такої зміни до санкцій. І при цьому влада не висловлює невдоволення

"Ми б не говорили про це, якби не було "розради" у бік українців, — зазначила вона. — Ми маємо знати, що це працює і для них".

При цьому варто зазначити, що ексофіцер ЦРУ Алекс Фінлі виступає винятково за продовження санкцій проти олігархів із Росії. На його думку, такі обмеження безпосередньо тиснуть і на путіна. Все тому, що чимало бізнесменів просто приховують на своїх рахунках кошти російського президента.

"Багато з цих хлопців — його гаманець. Вони допомагають відмивати його гроші, відмивають свої власні гроші, а яхти та інші активи — це місця для зберігання цих грошей", — зазначив колишній агент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в Європі вже спостерігаються окремі проблеми з санкційним тиском на росію. Наприклад, всі заморожені активи Центробанку Росії дорівнюють всього 24,5 млрд доларів, що становить менше 1/10 світових санкцій проти рф.