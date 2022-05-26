Рус

У Європі "прокололися" з санкціями проти головного банку росії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
370
Початково Центробанк рф повинен був "схуднути" набагато більше Новина оновлена 26 травня 2022, 12:55
Початково Центробанк рф повинен був "схуднути" набагато більше

Країни ЄС застосовують санкції менш ефективніше, ніж обіцялося

У Європейському Союзі дуже дивно складаються справи із санкціями проти Центрального банку росії. За інформацією комісара ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерса, об’єднання держав зуміло заморозити спільними зусиллями лише 24,5 млрд. доларів доходів фінустанови. Це — менше десятої частини загальної суми санкцій, запроваджених усім цивілізованим світом.

Подробиці повідомило видання Reuters, передає "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Очікувана суспільством сума санкцій має бути значно вищою, проте поки що в ЄС стали можливими лише такі обмеження. Проте варто зауважити, що на додачу до цього європейці активно заарештовували майно російських чиновників та олігархів — різні яхти, вілли тощо. Загалом поки що під арештом перебувають фізичні активи на суму близько 10 млрд євро.

За словами Рейндерса, поки що санкції, якими ЄС "вдарили" по російському Центробанку, є вельми "мізерними", особливо порівняно з рахунками на 100 млрд доларів, котрі були заморожені Сполученими Штатами Америки.

Пояснень, чому в Євросоюзі так повільно просувається робота щодо економічних санкцій, поки що не було. Невідомо, чи вводилися обмеження проти рф усіма країнами Європейського Союзу.

Втім, не обходиться без ексцесів щодо санкцій і в самій росії. Днями стало відомо, що в Кремлі "укомплектували" черговий список західних політиків, яким заборонено в’їзд на територію рф. Серед них опинилися впливові американці, які вже кілька років спочивають зі світом.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Європейський Союз #Євросоюз