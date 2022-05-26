У Європі "прокололися" з санкціями проти головного банку росії

Країни ЄС застосовують санкції менш ефективніше, ніж обіцялося

У Європейському Союзі дуже дивно складаються справи із санкціями проти Центрального банку росії. За інформацією комісара ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерса, об’єднання держав зуміло заморозити спільними зусиллями лише 24,5 млрд. доларів доходів фінустанови. Це — менше десятої частини загальної суми санкцій, запроваджених усім цивілізованим світом.

Подробиці повідомило видання Reuters, передає "Телеграф".

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Очікувана суспільством сума санкцій має бути значно вищою, проте поки що в ЄС стали можливими лише такі обмеження. Проте варто зауважити, що на додачу до цього європейці активно заарештовували майно російських чиновників та олігархів — різні яхти, вілли тощо. Загалом поки що під арештом перебувають фізичні активи на суму близько 10 млрд євро.

За словами Рейндерса, поки що санкції, якими ЄС "вдарили" по російському Центробанку, є вельми "мізерними", особливо порівняно з рахунками на 100 млрд доларів, котрі були заморожені Сполученими Штатами Америки.

Пояснень, чому в Євросоюзі так повільно просувається робота щодо економічних санкцій, поки що не було. Невідомо, чи вводилися обмеження проти рф усіма країнами Європейського Союзу.

Втім, не обходиться без ексцесів щодо санкцій і в самій росії. Днями стало відомо, що в Кремлі "укомплектували" черговий список західних політиків, яким заборонено в’їзд на територію рф. Серед них опинилися впливові американці, які вже кілька років спочивають зі світом.