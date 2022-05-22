У списку санкцій росії знайшли Маккейна, який помер більше 3 років тому

У росії "забороняють" в’їзд до себе померлим американцям

російська федерація випустила великий санкційний список, у який потрапили як американські бізнесмени і голлівудські знаменитості, так і померлі американські політики.

Про це свідчить опублікований 21 травня на сайті МЗС рф список громадян США, яким заборонено в’їзд до росії.

Усього в нього потрапили 963 громадянина США, п’ятеро з яких померли (що також відображено в цьому списку).

Зокрема, у цьому списку під номером 475 вказано Джона Сіднея Маккейна III — американського політика і державного діяча, сенатора США від штату Арізона, кандидата в президенти США від республіканців на виборах 2008 року, який помер 25 серпня 2018 року.

Також у списку вказано ще мінімум четверо померлих громадян США: ексконгресумен Елсі Гастінгс (померла у 2021 році), колишня перша заступник директора ЦРУ Меліссі Дріско, екссуддя Стівен О’Ніл, колишній військовослужбовець США Джеремі Сівітс.

У МЗС росії не пояснили включення до списку померлих людей.

Як повідомлялося, раніше росія запровадила заборону на в’їзд у країну для низки українських співаків та інших діячів.