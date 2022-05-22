В санкционном списке россии нашли Маккейна, умершего более 3 лет назад

В россии "запрещают" въезд к себе умершим американцам

российская федерация разразилась обширным санкционным списком, в который попали не только американские бизнесмены и голливудские знаменитости, но и умершие американские политики.

Об этом свидетельствует опубликованный 21 мая на сайте МИД рф список граждан США, которым запрещен въезд в россию.

Всего в него попали 963 гражданина США, пятеро из которых скончались (что также отражено в этом списке).

В частности, в этом списке под номером 475 указан Джон Сидней Маккейн III — американский политик и государственный деятель, сенатор США от штата Аризона, кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2008 года, который скончался 25 августа 2018 года.

Также в списке указаны еще минимум четверо умерших граждан США: экс-конгрессумен Элси Гастингс (умерла в 2021 году), бывшая первая заместитель директора ЦРУ Мелисси Дриско, экс-судья Стивен О'Нил, бывший военнослужащий США Джереми Сивитс.

В МИД рф никак не пояснили включение в список умерших людей.

Как сообщалось, ранее россия ввела запрет на въезд в страну для ряда украинских певцов и других деятелей.