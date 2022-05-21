Россиянам не угодил Морган Фримен: рф пожизненно запретила въезд известному голливудскому актеру

В "черный список" попали также Джо Байден и Марк Цукерберг

В россии не только запрещена украинская музыка, но и голливудские знаменитости. Так, звезде фильмов "Побег из Шоушенка" и "Брюс Всемогущий" Моргану Фримену российская федерация запретила въезд пожизненно.

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел рф.

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Под запрет 84-летний голливудский актер попал из-за своего видеообращения 2017 года, в котором он обвинил россию во вмешательстве в президентские выборы в США. В ролике Фримен назвал путина шпионом, отметив, что страна-агрессор использует социальные сети для распространения пропаганды и лжи.

Кроме Моргана Фримена россиянам не угодили сам президент США Джо Байден, его сын Хантер, глава Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, директор ФБР Кристофер Рэй, а также основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг. В "черном списке" значатся более 900 западных политиков и журналистов.

МИД рф назвал это решение "ответными мерами на антироссийские санкции, которые постоянно вводятся США".

Как сообщал "Телеграф", ранее россия ввела запрет на въезд для ряда украинских певцов и других деятелей. На это отреагировали сами артисты — послали рф вслед за кораблем.