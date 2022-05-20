"Выжившие из ума восковые гниды": Гордон прошелся по известным путинистам (фото)

Журналист показал шестерых российских артистов, которые пляшут под дудку кремля

В пятницу, 20 мая, украинский журналист Дмитрий Гордон гневно высказался в адрес российских звезд, которые поддерживают агрессивную политику путина и войну в Украине.

Блогер разместил свежий пост в Инстаграме.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Эти давно выжившие из ума восковые гниды публично поддержали массовое убийство украинцев. Мы должны знать этих "героев" в лицо", — написал Гордон. На снимке позируют путинисты Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Басков, Александр Маршал.

Добавим, что фото было сделано во время пресс-конференции артистов в российском пропагандистском информагентстве ТАСС.

Гордон прошелся по артистах-путинистах

В комментариях к посту российских путинистов назвали "путлеровскими ж*полизами" и "еб*нутыми".

Стоить отметить, что среди звезд российского шоу-бизнеса есть те, кто осуждает политику кремля в отношении Украины. Среди них певица Земфира, которая на днях выпустила песню о войне в нашей стране. Новый сингл называется "Мясо". Пользователи сети высоко оценили новую работу певицы и похвалили ее в комментариях.

Тем временем украинская группа Artik & Asti вместо того, чтобы не замалчивать о зверствах, которые россияне совершают в отношении мирных людей в Украине, выступают в россии, да еще и получают из рук оккупантов музыкальные премии.