"Дорога к трупам через трупы": Земфира неожиданно выпустила песню о войне в Украине (видео)

"Куда мы приехали? Зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь", — поет Земфира

Российская певица Земфира, которая ранее призвала "не стрелять" и показала разрушения украинских городов, неожиданно выпустила целую песню о войне в Украине под названием "Мясо". Рисунки к видеоклипу на песню сделала российская актриса Рената Литвинова.

Видео опубликовано на канале певицы в YouTube.

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В начале видеоряда Земфира почти шепотом начинает произносить слова песни, а ближе к середине ее голос становится громче. "Дорога к трупам через трупы", — пропевает она в начале песни.

"В Мариуполе — полночь!", — выкрикивает Земфира в середине видео.

"Смотри на меня — сдавайся или оставайся человеком и сдохни…Кошмары снятся каждую ночь. Я жду паек и мерзну. Двухсотые. Мне бы обнять тебя… Приехали. Куда мы приехали? Зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь. Помолись за меня", — сказано в тексте песни.

Рената Литвинова же в своем Telegram-канале написала: "Нельзя убивать друг друга. Нельзя нападать. Нельзя обманывать".

Пользователи сети высоко оценили новую работу певицы и похвалили ее в комментариях. "Мурашки. Аж трясёт. Боль, страх. Великолепно и страшно. Земфира лучшая", "Взрыв мозга. Такого ещё не было. Музыка настолько сильно передаёт переживания, что у меня руки похолодели. Спасибо, Земфира, Рената и все, кто сотворил это", "Земфира, это очень тяжелая музыка и слова, такие же, как и то, что происходит сейчас. Невероятное исполнение, которого мы ещё от тебя не слышали", — пишут пользователи.

Напомним, что 24 февраля, в день когда россия напала на Украину, Земфира выступила перед московской аудиторией, никак не комментируя решение своей страны вступить в войну. Позже появилась информация, что певица покинула россию.

В 2016 году на концерте в Вильнюсе Земфира с матом попросила фанатов из Украины убрать сине-желтый флаг — российская певица настроила против себя многих украинских поклонников, ведь ранее она активно поддерживала Украину. После скандальной ситуации в Вильнюсе певица была внесена в базу "Миротворец" за "отрицание российской агрессии" и "манипуляции общественно значимой информацией".