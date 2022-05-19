"Дорога к трупам через трупы": Земфіра несподівано випустила пісню про війну в Україні (відео)

"Куда мы приехали? Зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь", — співає Земфіра

Російська співачка Земфіра, яка раніше закликала "не стріляти" та показала руйнування українських міст, несподівано випустила цілу пісню про війну в Україні під назвою "Мясо". Малюнки до відеокліпу на пісню зробила російська актриса Рената Литвинова.

Відео опубліковано на каналі співачки у YouTube.

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На початку відеоряду Земфіра майже пошепки починає вимовляти слова пісні, а ближче до середини її голос стає гучнішим. "Дорога к трупам через трупы", — співає вона на початку пісні.

"В Мариуполе — полночь", — вигукує Земфіра в середині відео.

"Смотри на меня — сдавайся или оставайся человеком и сдохни…Кошмары снятся каждую ночь. Я жду паек и мерзну. Двухсотые. Мне бы обнять тебя… Приехали. Куда мы приехали? Зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь. Помолись за меня", — сказано в тексті пісні.

Рената Литвинова у своєму Telegram-каналі написала: "Не можна вбивати один одного. Не можна нападати. Не можна обманювати".

Користувачі мережі високо оцінили нову роботу співачки та похвалили її у коментарях. "Мурашки. Аж трясе. Біль, страх. Чудово і страшно. Земфіра найкраща", "Вибух мозку. Такого ще не було. Музика настільки сильно передає переживання, що в мене руки похолонули. Дякую, Земфіра, Рената і всі, хто зробив це "Земфіра, це дуже важка музика і слова, такі ж, як і те, що відбувається зараз. Неймовірне виконання, якого ми ще від тебе не чули", — пишуть користувачі.

Нагадаємо, що 24 лютого, коли росія напала на Україну, Земфіра виступила перед московською аудиторією, ніяк не коментуючи рішення своєї країни вступити у війну. Згодом з’явилася інформація, що співачка покинула росію.

2016 року на концерті у Вільнюсі Земфіра з матом попросила фанатів з України прибрати синьо-жовтий прапор — російська співачка налаштувала проти себе багатьох українських шанувальників, адже раніше вона активно підтримувала Україну. Після скандальної ситуації у Вільнюсі співачка була внесена до бази "Миротворець" за "заперечення російської агресії" та "маніпуляції суспільно значущою інформацією".