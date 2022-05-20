"Воскові гниди, що вижили з розуму": Гордон пройшовся по відомим путіністам (фото)

Журналіст показав шістьох російських артистів, які танцюють під дудку кремля

У п’ятницю, 20 травня, український журналіст Дмитро Гордон гнівно висловився на адресу російських зірок, які підтримують агресивну політику путіна та війну в Україні.

Блогер розмістив свіжий пост в Інстаграмі.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Ці воскові гниди, що давно вижили з розуму, публічно підтримали масове вбивство українців. Ми повинні знати цих "героїв" в обличчя", — написав Гордон. На знімку позують путіністи Олег Газманов, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Надія Бабкіна, Микола Басков, Олександр Маршал.

Додамо, що фото було зроблено під час пресконференції артистів у російському пропагандистському інформагентстві ТАСС.

Гордон пройшовся по артистам-путіністам

У коментарях до посту російських путіністів назвали "путлерівськими ж*полизами" та "еб*нутими".

Варто зазначити, що серед зірок російського шоубізнесу є ті, хто засуджує політику кремля щодо України. Серед них співачка Земфіра, яка днями випустила пісню про війну у нашій країні. Новий сингл називається "Мясо". Користувачі мережі високо оцінили нову роботу співачки та похвалили її у коментарях.

Тим часом український гурт Artik & Asti замість того, щоб не замовчувати про звірства, які росіяни роблять щодо мирних людей в Україні, виступають у росії, та ще й отримують з рук окупантів музичні премії.