Українці Artik & Asti вперше за час війни з’явилися у Instagram: похвалилися нагородою від росії

Артем Умріхін і Сесіль Велієва продовжують виступати у рф попри війну в Україні

Українська група Artik & Asti зробила вибір на користь країни-агресорки. Продюсер і співак Артем Умріхін та нова солістка групи Сесіль Велієва продовжують виступати в росії, попри те, що її президент кривавий диктатор володимир путін розв’язав війну в Україні та вбиває мирних людей, зокрема дітей.

У середу, 18 травня, вперше за час воєнних дій на офіційній сторінці дуету в Інстаграмі з'явився пост. У ньому – фото Велієвої з музичною премією "Жара" від росії.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Дякую велике всім вам. Нам дуже приємно, що саме з цієї нагороди, ми починаємо нову історію гурту "Artik & Asti". Це далеко не перша премія гурту, і я впевнена — не остання", — цинічно написали у соцмережі.

На заході Сесіль виступала одна, без свого колеги Артема Умріхіна.

У коментарях росіяни запитали, чому чоловік пропустив захід. Одна з користувачів припустила, що Умріхін українець і тому "в такий час йому виступати недоречно", однак зазначимо, що Велієва теж народилася в Україні, але це їй не завадило розважати росіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни сказились від перемоги України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra блискуче виконав пісню Stefania, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою", але виконав важливішу місію — доніс меседж європейцям про ситуацію на Азовсталі в Маріуполі, де українські захисники продовжують давати відсіч окупантам.