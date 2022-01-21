Artik офіційно представив нову Asti: нею стала українська співачка Севіль Велієва (фото, відео)

Севіль Велієва неодноразово брала участь в українських музичних конкурсах.

Продюсер і засновник гурту Artik & Asti Артем Умріхін нарешті офіційно представив нову солістку. Нею стала українська співачка Севіль Велієва.

Про це Артик повідомив в офіційному обліковому записі групи в Інстаграм.

"Друзі, нарешті прийшов момент, коли я з гордістю можу офіційно уявити Вам нове обличчя і голос гурту Artik & Asti! Знайомтеся, як багато хто з Вас уже здогадувався — Севіль", — написав Умріхін.

Продюсер додав, що дуже боявся того, що після відходу Анни Дзюби з гурту він взагалі перестане існувати, адже пошук нової артистки займає багато часу. Однак на очі Умріхіну потрапило відео, на якому Севіль Велієва виконувала їхню пісню почуття, і прослухавши запис кілька разів, Артем зрозумів, що дівчина ідеально підходить на роль нової солістки гурту.

"Я переглядав і переслуховував це відео сотні разів і все більше і більше вдивлявся в деталі, вслухався в голос і розумів, що вона крута. Відразу скажу, Севіль — це не Асті! Просто сприймайте назву гурту Artik & Asti як назву будь-якої іншої групи, таке ж як і А-Студіо, Время и Стекло, Віа Гра і т.д., а Севіль це нова солістка гурту", — зазначив Умріхін.

За його словами, Севіль — повноцінний професійний музикант, вокалістка, яка все життя співає, брала участь у багатьох конкурсах, вокальних шоу та давно довела свій професіоналізм.

"У неї свій індивідуальний тембр, своє власне забарвлення та харизма у виконанні. Тому порівнювати навіть не бачу сенсу, хоча розумію, що в будь-якому випадку знайдуться такі люди. Потрібно просто прийняти цей факт чи не прийняти. Кожен вільний робити свій вибір!", — Уклав виконавець.

Хто така Севіль Велієва і чим вона відома

Севіль Велієва – українська співачка із Сімферополя, але народилася дівчина в Узбекистані. У дитинстві вона захоплювалася легкою атлетикою, танцювала та навчалася грати на барабанах. дівчина закінчила Кримський інженерно-педагогічний університет, брала участь в університетській команді КВК "Люди Т".

Севіль Велієва брала участь у таких українських музичних проектах, як "Суперзірка", "Х-Фактор". Також брала участь у третьому сезоні російського проекту "Голос".

За сторінкою співачки в Інстаграмі стежать понад 50 тисяч користувачів. Севіль викладає там фото та відео з виступів та ділиться відвертими знімками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екс-солістка Artik & Asti Анна Дзюба пішла з гурту наприкінці 2021-го року. Нещодавно вона випустила свій перший сольний кліп на пісню "Фенікс". У ролику співачка "повстає з попелу" як міфічний птах. Також Анна розкрила справжню причину свого відходу з групи.