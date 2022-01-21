Рус

Artik & Asti випустили першу пісню із новою солісткою: хто вона (фото, відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
145
Artik & Asti випустили пісню "Гармонія" Новина оновлена 21 січня 2022, 08:40
Artik & Asti випустили пісню "Гармонія"

Новою солісткою Artik & Asti стала Севіль Велієва.

Популярний український гурт Artik & Asti, який наприкінці 2021 року покинула солістка Анна Дзюба, випустив першу пісню в оновленому складі під назвою "Гармонія".

Поки що на YouTube є лише лірик-відео зі словами пісні, а кліпу, де можна було б побачити нову солістку ще немає. Однак є тизер, на якому дівчину можна побачити здалеку. За зачіскою фанати впізнали співачку Севіль Велієву.

Про те, що новою солісткою стала саме Велієва, говорить і той факт, що дівчина розмістила у себе в Інстаграм більше двох десятків репостів з відміткою нового кліпу. У багатьох із них є слова привітання Севіль із виходом нової пісні, з якими вона ніяк не сперечається, а лише додає вдячні смайлики.

Дівчина також опублікувала сторіс із відео з вечірки, на якому є і Артік. На відео, де безліч людей відзначають вихід нової пісні відзначений самого Артік, гурт Artik & Asti та сама Севіль. Також на сторінку Севіль тепер підписаний офіційний обліковий запис Artik & Asti. Ну і звичайно дівчина розмістила трек у себе на сторінці, лаконічно підписавши його смайликами. Сумнівів не залишається: новою солісткою Artik & Asti стала Севіль Велієва.

До речі, фанатам нова пісня гурту дуже сподобалася. Вони наголосили, що стиль колективу не змінився.

"Здуріти, звичний тембр, але з новим відтінком! Стиль на висоті, приголомшливі!", "Супер. Артік — це міць, талант сам і геній у пошуку талантів. Пісня найвища похвала — мелодія, текст, аранжування", "Крута до мурашок! Стиль неповторний.. тембр знайомий. Люблю як раніше і Артік і Асті", — відзначають шанувальники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екс-солістка Artik & Asti Анна Дзюба випустила свій перший сольний кліп на пісню "Фенікс". У ролику співачка "повстає з попелу" як міфічний птах. Також Анна розкрила справжню причину свого відходу з групи.

Теги:
#Співачка #Група #Artik &amp; Asti
Залишок січня порадує українців сніговою погодою
Україна
Завірюхи та снігопади: синоптик повідомив, коли Україну накриють опади
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Залишок січня порадує українців сніговою погодою
Завірюхи та снігопади: синоптик повідомив, коли Україну накриють опади
Дата публікації
Категорія
Руслан Рябошапка обіймав посаду генерального прокурора України з 29 серпня 2019 по 5 березня 2020 року
Коломойський мстить Порошенку руками Зеленського, президента чекає народний імпічмент, - Руслан Рябошапка
Дата публікації
Категорія
Долар у березні може піднятися до 29 гривень.
Падіння гривні продовжиться? Аналітики озвучили курс долара на березень
Дата публікації
Категорія
Невідомий розповів, через що вбили Ірину Сучкову
Вбили через мішки з "травкою": анонім озвучив причину загибелі жінки, яка зникла під Мелітополем
Дата публікації
Категорія
Тривожну валізку краще тримати ближче до виходу
Українцям радять підготувати "тривожну валізку" на випадок війни: що потрібно взяти насамперед