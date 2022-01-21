Artik & Asti випустили першу пісню із новою солісткою: хто вона (фото, відео)

Новою солісткою Artik & Asti стала Севіль Велієва.

Популярний український гурт Artik & Asti, який наприкінці 2021 року покинула солістка Анна Дзюба, випустив першу пісню в оновленому складі під назвою "Гармонія".

Поки що на YouTube є лише лірик-відео зі словами пісні, а кліпу, де можна було б побачити нову солістку ще немає. Однак є тизер, на якому дівчину можна побачити здалеку. За зачіскою фанати впізнали співачку Севіль Велієву.

Про те, що новою солісткою стала саме Велієва, говорить і той факт, що дівчина розмістила у себе в Інстаграм більше двох десятків репостів з відміткою нового кліпу. У багатьох із них є слова привітання Севіль із виходом нової пісні, з якими вона ніяк не сперечається, а лише додає вдячні смайлики.

Дівчина також опублікувала сторіс із відео з вечірки, на якому є і Артік. На відео, де безліч людей відзначають вихід нової пісні відзначений самого Артік, гурт Artik & Asti та сама Севіль. Також на сторінку Севіль тепер підписаний офіційний обліковий запис Artik & Asti. Ну і звичайно дівчина розмістила трек у себе на сторінці, лаконічно підписавши його смайликами. Сумнівів не залишається: новою солісткою Artik & Asti стала Севіль Велієва.

До речі, фанатам нова пісня гурту дуже сподобалася. Вони наголосили, що стиль колективу не змінився.

"Здуріти, звичний тембр, але з новим відтінком! Стиль на висоті, приголомшливі!", "Супер. Артік — це міць, талант сам і геній у пошуку талантів. Пісня найвища похвала — мелодія, текст, аранжування", "Крута до мурашок! Стиль неповторний.. тембр знайомий. Люблю як раніше і Артік і Асті", — відзначають шанувальники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екс-солістка Artik & Asti Анна Дзюба випустила свій перший сольний кліп на пісню "Фенікс". У ролику співачка "повстає з попелу" як міфічний птах. Також Анна розкрила справжню причину свого відходу з групи.