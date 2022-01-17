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Artik & Asti записали першу пісню з новою солісткою: у мережі знайшли ймовірну "заміну" Анни Дзюби (фото, відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Новою солісткою гурту називають співачку Севіль Велієву Новина оновлена 17 січня 2022, 12:48
Новою солісткою гурту називають співачку Севіль Велієву

Новий трек отримав назву "Гармонія"

Популярний український гурт Artik & Asti, який наприкінці минулого року залишила солістка Анна Дзюба, зробив анонс нової пісні під назвою "Гармонія".

На офіційному акаунті групи в Інстаграмі з’явився пост з обкладинкою нового синглу та датою виходу: прем’єра "Гармонії" відбудеться 21 січня.

Ідентичний пост виклав на своїй сторінці і співак та продюсер гурту Артем Умріхін.

Ймовірною новою солісткою Artik & Asti може бути співачка Сесіль Велієва. Про це пишуть створені фан-сторінки співачки в Інстаграмі.

Що відомо про співачку Сесіль Велієву

Севіль Велієва – українська виконавиця із Сімферополя, але народилася дівчина в Узбекистані, пише peoples.ru. У дитинстві Сесіль захоплювалася легкою атлетикою, танцювала та вчилася грати на барабанах. За бажанням батька, Велієва ходила до школи єдиноборств у секцію шотокан-карате, де досягла чималих результатів. Перебувала у збірній України, але через травму залишила спорт. Закінчила Кримський інженерно-педагогічний університет, брала участь в університетській команді КВК "Люди Т".

Була учасницею українських проєктів "Суперзірка", "Х-Фактор". Велієва – учасниця третього сезону російського проєкту "Голос", де її наставниками були Леонід Агутін та Діма Білан.

За підтвердженою сторінкою співачки в Інстаграмі стежать понад 50 тисяч користувачів. Сесіль викладає фото та відео з виступів, а також радує шанувальників відвертими кадрами. Про особисте життя Велієвої нічого невідомо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишня солістка Artik & Asti Анна Дзюба випустила свій перший сольний кліп на пісню "Фенікс". На відео співачка "повстає з попелу" як міфічний птах. Нещодавно Анна розкрила причину свого виходу з групи. За її словами, вони з Умріхіним вирішили просто розійтися сольними дорогами після 10-річну співпрацю.

Теги:
#Гармонія #Пісні #Artik &amp; Asti
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