Екссолістка Artik & Asti розкрила справжню причину свого виходу з гурту

Анна не збирається йти зі сцени, і вже готує сольну пісню.

Пройшло вже трохи більше 2-х місяців, як популярний гурт Artik & Asti оголосив про свій розпад через 10 років творчості. Продюсер і виконавець Артем Умріхін, як і солістка Анна Дзюба, жодних конкретних причин розпаду колективу не називали, прикриваючись загальними фразами, типу "настав час кожному йти своєю дорогою".

12 січня співачка Анна Дзюба нарешті вирішила розповісти все, про що так довго мовчала, розкривши всю правду про свій вихід із гурту, пише видання PEOPLETALK. Проте вона також жодної конкретики до ситуації не внесла.

"Пташка вистрибнула з гніздечка, тому що вона виросла" — каже Анна, додаючи, що кожен артист розуміє, що співати у дуеті — це не вічна історія.

Дзюба зазначає, що з Артемом Умріхіним вони розставили крапки над "і" і мирно вирішили розійтися сольними дорогами. Спілкуватися вони після розпаду гурту не перестали. Щобільше, Анна є хрещеною дочки Умріхіна.

Наразі артистка готує до виходу свій перший сольний хіт під назвою "Фенікс" та кліп на нього, який вийде 14 січня.

Що відомо про розпад гурту Artik & Asti

Після 10-річної співпраці продюсер гурту та її виконавець Артем Умріхін 2 листопада офіційно підтвердив відхід Анни Дзюби з колективу. На роль нової Asti у соцмережах розглядали співачку Etolubov. Проте її участь у групі не підтвердилась.

Раніше "Телеграф" розповідав про історію успіху гурту Artik & Asti : з моменту створення до новини про розпад колективу.