Укр

Экс-солистка Artik & Asti раскрыла настоящую причину ухода из группы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Певица продолжит выступать под псевдонимом ANNA ASTI Новость обновлена 13 января 2022, 11:46
Певица продолжит выступать под псевдонимом ANNA ASTI

Анна не собирается уходить со сцены, и уже готовит сольную песню.

Прошло уже чуть больше 2-х месяцев, как популярная группа Artik & Asti объявила о своем распаде спустя 10 лет творчества. Продюсер и исполнитель Артем Умрихин, как и солистка Анна Дзюба никаких конкретных причин распада коллектива не называли, прикрываясь общими фразами, типа "пора каждому идти своей дорогой".

12 января певица Анна Дзюба наконец-то решила рассказать все, о чем так долго молчала, раскрыв всю правду о своем уходе из группы, пишет издание PEOPLETALK. Однако она также никакой конкретики в ситуацию не внесла.

"Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла" — говорит Анна, добавляя, что каждый артист понимает, что петь в дуэте – это не вечная история.

Дзюба отмечает, что с Артемом Умрихиным они расставили точки над "i" и мирно решили разойтись по сольным дорогам. Общаться они после распада группы не перестали. Более того, Анна является крестной дочери Умрихина.

Сейчас артистка готовит к выходу свой первый сольный хит под названием "Феникс" и клип на него, который выйдет 14 января.

Что известно о распаде группы Artik & Asti

После 10-летнего сотрудничества продюсер группы и ее исполнитель Артем Умрихин 2 ноября официально подтвердил уход Анны Дзюбы из коллектива. На роль новой Asti в соцсетях рассматривали певицу Etolubov. Однако ее участие в группе не подтвердилось.

Ранее, "Телеграф" рассказывал об истории успеха группы Artik & Asti: с момента создания до новости о распаде коллектива.

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#Певица #Анна Дзюба
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