Укр

Анна Дзюба уходит из группы Artik & Asti

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Группа Artik & Asti Новость обновлена 02 ноября 2021, 12:18
Группа Artik & Asti

Солистка группы Artik & Asti решила уйти в свободное "плаванье". 

Вот уже 10 лет в плейлистах миллионов играют треки группы Artik & Asti. "Девочка танцуй", "Грустный денс", "Истеричка" — тексты этих песен знакомы многим. Однако больше фанаты группы не будут наслаждаться вокалом солистки в составе Artik & Asti — Анны Дзюбы. Артистка решила начать свою сольную карьеру. 

Об этом сообщается на официальной страничке группы в Инстаграм.

Продюсер и исполнитель Артем Умрихин официально подтвердил уход Анны из коллектива, отметив, что за время работы вместе она из маленькой девочки выросла в шикарную артистку. Отметим, что Артем решил, что солисткой его группы будет Анна, лишь услышав ее пение на случайном видео.

"Наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой" — написал в соцсети Умрихин, добавив, что Дзюба больше всего начнет свой сольный путь. 

Также артист добавил, что он продолжит писать музыку и продюсировать группу, но уже в обновленном составе, о котором пообещал рассказать позже. 

Группа Artik & Asti

Группа Artik & Asti стремительно ворвалась в мир шоу-бизнеса в 2010 году, завоевав зрителей оригинальным исполнением и нестандартными мотивами. Песни коллектива никого не оставляют равнодушными. На счету у артистов 6 студийных альбомов, 17 клипов и миллионы поклонников. 

Топовые хиты группы Artik & Asti

Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс

Artik & Asti — Она не я

Artik & Asti — Истеричка

Artik & Asti — Девочка танцуй

Ранее, "Телеграф" писал, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сообщила, когда фанатам ждать их новый альбом, а также рассказала несколько "тайн" о нем.

Теги:
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