Анна Дзюба уходит из группы Artik & Asti
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Солистка группы Artik & Asti решила уйти в свободное "плаванье".
Вот уже 10 лет в плейлистах миллионов играют треки группы Artik & Asti. "Девочка танцуй", "Грустный денс", "Истеричка" — тексты этих песен знакомы многим. Однако больше фанаты группы не будут наслаждаться вокалом солистки в составе Artik & Asti — Анны Дзюбы. Артистка решила начать свою сольную карьеру.
Об этом сообщается на официальной страничке группы в Инстаграм.
Продюсер и исполнитель Артем Умрихин официально подтвердил уход Анны из коллектива, отметив, что за время работы вместе она из маленькой девочки выросла в шикарную артистку. Отметим, что Артем решил, что солисткой его группы будет Анна, лишь услышав ее пение на случайном видео.
"Наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой" — написал в соцсети Умрихин, добавив, что Дзюба больше всего начнет свой сольный путь.
Также артист добавил, что он продолжит писать музыку и продюсировать группу, но уже в обновленном составе, о котором пообещал рассказать позже.
Группа Artik & Asti
Группа Artik & Asti стремительно ворвалась в мир шоу-бизнеса в 2010 году, завоевав зрителей оригинальным исполнением и нестандартными мотивами. Песни коллектива никого не оставляют равнодушными. На счету у артистов 6 студийных альбомов, 17 клипов и миллионы поклонников.
Топовые хиты группы Artik & Asti
Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс
Artik & Asti — Она не я
Artik & Asti — Истеричка
Artik & Asti — Девочка танцуй
Ранее, "Телеграф" писал, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сообщила, когда фанатам ждать их новый альбом, а также рассказала несколько "тайн" о нем.
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