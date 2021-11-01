Солистка группы KAZKA рассказала, когда выйдет и чем удивит их новый альбом

Поклонников музыкантов ждут неожиданные кавер-версии и несколько клипов.

Украинская группа KAZKA всего за пару лет вышла на международный уровень и стала популярной во всем мире. Солистка коллектива, Александра Зарицкая, прошла достаточно сложный путь от участницы различных талант-шоу до мировой знаменитости.

Теперь у группы миллионы поклонников не только в Украине, но и заграницей. Фанаты с нетерпением ждут новые песни и клипы от KAZKA. В эксклюзивном интервью для "Телеграфа" Александра Зарицкая рассказала, когда же их фанатам ждать от KAZKA новых хитов.

Певица призналась, что уже 5 ноября на всех музыкальных платформах выйдет их новый альбом, который будет называться "SVIT". Отметим, что он выйдет спустя два года от предыдущего.

"Мы два года не выпускали долгожданного релиза, но не теряли времени зря" — рассказала Александра.

В новый альбом от KАZKA "SVIT" войдут саундтреки к сериалам "KAZKA: Таємниця Чарголосу" и "Моя улюблена Страшко", а также дуэты с украинскими артистами: "Зірочка" с Тиной Кароль и "Поруч" с ALEKSEEV. Также артистка пообещала, что фанов ждут новые треки и неожиданные каверы на украинские песни.

KAZKA — Цілувати тебе [OST "Моя улюблена Страшко"]:

И бонус: группа готовит три новых клипа.

Ранее, "Телеграф" писал, что за время участия в проекте "Танцы со звездами" Александра Зарицкая очень сильно похудела, что невозможно не заметить.