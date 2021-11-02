Началось со случайного видео: как создавалась и шла к успеху группа Artik & Asti

Украинский поп-дуэт Artik & Asti был создан в 2010 году.

"Девочка танцуй", "Грустный дэнс", "Истеричка" — хоть раз в жизни, но наверняка каждый пел и танцевал под эти треки популярной украинской группы Artik & Asti.

2 ноября продюсер и исполнитель коллектива Артем Умрихин объявил, что спустя 10 лет существования группы из него уходит солистка — Анна Дзюба.

Причины такого решения неизвестны. Сама Анна пока никак не прокомментировала уход из коллектива. Однако свою страницу в Инстаграме закрыла.

"Телеграф" решил вспомнить, как же создавалась группа Artik & Asti и как ей удалось достичь такого успеха.

История создания группы Artik & Asti

"Биография" группы Artik & Asti началась с желания Артема Умрихина, который в то время уже был достаточно известным артистом и работал под псевдонимом Artik. В 2010 году он решил создать свой собственный проект и начал искать подходящую кандидатуру на роль солистки.

А так как Артем хотел "взорвать" шоу-бизнес своей новой группой, кастинг был "строгим". И вот судьба свела Умрихина с Анной Дзюбой. Артем случайно наткнулся на записи Анны и предложил ей сотрудничество.

Первый трек группы "Антистресс" не залетел, но вот со второго — "Моя последняя надежда" успех коллективу улыбнулся. С каждой новой песней популярность группы только росла, увеличивая количество поклонников.

ARTIK & ASTI — Моя последняя надежда

Дискография группы

В 2013 году Artik & Asti выпустили дебютный альбом — "#РайОдинНаДвоих". Именно он принес Артему и Анне бешеную известность и популярность.

В феврале 2015 года состоялась презентация второго альбома "Здесь и сейчас".

Третий сборник "Номер 1" вышел в 2017 году и окончательно закрепил популярность группы.

29 марта 2019 года состоялась премьера первой части мини-альбома "7 (Part 1)", а в феврале 2020 — вторую часть "7 (Part 2)".

В марте 2021 года в дискографии группы появился их 6-й альбом — "Миллениум" с главной композицией "Истеричка", которая практически стала гимном многих девушек.

Самые популярные песни группы Artik & Asti

Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (245 млн просмотров)

Artik & Asti — Она не я (13 млн просмотров)

Artik & Asti — Истеричка (почти 40 млн просмотров)

Artik & Asti — Девочка танцуй (104 млн)

ARTIK & ASTI — Под гипнозом (110 млн)

ARTIK & ASTI — Неделимы (98 млн)

Ранее, "Телеграф" писал, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сообщила, когда фанатам ждать их новый альбом, а также рассказала несколько "тайн" о нем.