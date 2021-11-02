Почалося з випадкового відео: як створювався і йшов до успіху гурт Artik & Asti

Український поп-дует Artik & Asti було створено у 2010 році.

"Девочка танцуй", "Грустный денс", "Истеричка" — хоч раз у житті, але, напевно, кожен співав і танцював під ці треки популярного українського гурту Artik & Asti.

2 листопада продюсер і виконавець колективу Артем Умріхін оголосив, що через 10 років існування гурту з нього йде солістка — Ганна Дзюба.

Причини такого рішення невідомі. Сама Ганна поки що ніяк не прокоментувала своє рішення піти з колективу. Проте, свою сторінку в Інстаграмі закрила.

"Телеграф" вирішив згадати, як же створювався гурт Artik & Asti і як йому вдалося досягти такого успіху.

Історія створення гурту Artik & Asti

"Біографія" гурту Artik & Asti розпочалася з бажання Артема Умріхіна, який на той час уже був досить відомим артистом і працював під псевдонімом Artik. У 2010 році він вирішив створити свій власний проєкт і почав шукати відповідну кандидатуру на роль солістки.

Оскільки Артем хотів "взірвати" шоу-бізнес своїм новим гуртом, кастинг був "суворим". І ось доля звела Умріхіна з Ганною Дзюбою. Артем випадково натрапив на запис Анни і запропонував їй співпрацю.

Перший трек гурту "Антистрес" не залетів, але з другого — "Моя последняя надежда" успіх колективу посміхнувся. З кожною новою піснею популярність гурту лише зростала, збільшуючи кількість шанувальників.

ARTIK & ASTI — Моя последняя надежда

Дискографія групи

У 2013 році Artik & Asti випустили дебютний альбом — "#РайОдинНаДвоих". Саме він приніс Артему та Ганні шалену популярність.

У лютому 2015 року відбулася презентація другого альбому "Здесь и сейчас".

Третя збірка "Номер 1" вийшла у 2017 році та остаточно закріпила популярність гурту.

29 березня 2019 року відбулася прем’єра першої частини міні-альбому "7 (Part 1)", а в лютому 2020 — другу частину "7 (Part 2)".

У березні 2021 року в дискографії гурту з’явився їхній 6-й альбом — "Миллениум" із головною композицією "Истеричка", яка практично стала гімном багатьох дівчат.

Найпопулярніші пісні гурту Artik & Asti

Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (245 млн переглядів)

Artik & Asti — Она не я (13 млн переглядів)

Artik & Asti — Истеричка (майже 40 млн переглядів)

Artik & Asti — Девочка танцуй (104 млн)

ARTIK & ASTI — Под гипнозом (110 млн)

ARTIK & ASTI — Неделимы (98 млн)

Раніше "Телеграф" писав, що солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька повідомила, коли фанатам чекатиме їх новий альбом, а також розповіла кілька "таємниць" про нього.