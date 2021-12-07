Артик показал новую солистку Artik & Asti: стало известно, кто она

Девушку в сети называют "музой Алана Бадоева"

Не успели СМИ затихнуть после обсуждения причин ухода Анны Дзюбы, солистки популярной группы Artik & Asti, из коллектива, как Артик (Артем Умрихин) подкинул новую тему для размышлений — кто же станет новой фронтвумен?

В понедельник, 6 декабря, на гала-ужине в честь 20-летия GQ в России основатель группы Артем Умрихин появился в компании певицы ETOLUBOV, настоящее имя которой Любовь Фоменко. В сети сразу предположили, что именно она и станет новой солисткой известного коллектива.

Снимками и видео с мероприятия поделился Артик у себя в Инстаграме, которые себе на страничку добавила и Любовь.

Также, дополнительным "доказательством" стал и совместный поход Артика и ETOLUBOV на радио, где девушка презентовала свой трек "Манго", который был выпущен на лейбле Умрихина — Self Made Music.

Кто такая ETOLUBOV

ETOLUBOV — начинающая украинская певица Любовь Фоменко. Несмотря на небольшую популярность, девушка уже успела получить "звание" музы Алана Бадоева.

Любовь родом из Одессы. С самого детства девочка обладала способностями к музыке и могла подбирать мелодии на слух, поэтому неудивительно, что она была самой способной ученице в музыкальной школе.

Свои первые шаги в шоу-бизнесе начала делать еще в 2011 году, выпустив свой первый хит "Знаешь сам", но после, девушка затерялась среди более опытных коллег.

В 2020 году Любовь вернулась на большую сцену уже под псевдонимом ETOLUBOV, начав работать в жанре инди-поп и нео-поп.

Распад Artik&Asti: что известно

О том, что группа Artik&Asti распадается, стало известно 2 ноября 2021 года. Об этом немногословно сообщил Артик в своем Инстаграм. Асти свой уход из группы практически не комментировала. Лишь в интервью Ксении Собчак девушка коротко отметила, что в этом "никто не виноват". В сети стали появляться слухи, что в группе долгое время были конфликты.

Ранее "Телеграф" писал, что Артем Умрихин уже определился с новой солисткой. Более того, продюсер предложил ей сотрудничество даже без кастинга, и они уже готовят совместный трек.