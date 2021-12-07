Артік показав нову солістку Artik & Asti: стало відомо, хто вона

Дівчину в мережі називають "музою Алана Бадоєва"

Не встигли ЗМІ затихнути після обговорення причин, чому Анна Дзюба покинула пост солістки популярного гурту Artik & Asti, як Артік (Артем Умріхін) підкинув нову тему для роздумів — хто ж стане новою фронтвумен?

У понеділок, 6 грудня, на гала-вечері на честь 20-річчя GQ у Росії засновник гурту Артем Умріхін з’явився у компанії співачки ETOLUBOV, справжнє ім’я якої Любов Фоменко. У мережі відразу припустили, що саме вона стане новою солісткою відомого колективу.

Знімками та відео із заходу поділився Артік у себе в Інстаграмі, які собі на сторінку додала й Любов.

Додатковим "доказом" став і спільний похід Артіка та ETOLUBOV на радіо, де дівчина презентувала свій трек "Манго", який був випущений на лейблі Умріхіна — Self Made Music.

Хто така ETOLUBOV

ETOLUBOV — українська співачка-початківець Любов Фоменко. Попри невелику популярність, дівчина вже встигла здобути "звання" музи Алана Бадоєва.

Любов родом з Одеси. З самого дитинства дівчинка мала здібності до музики та могла підбирати мелодії на слух, тому не дивно, що вона була найздібнішою ученицею в музичній школі.

Свої перші кроки у шоу-бізнесі почала робити ще у 2011 році, випустивши свій перший хіт "Знаєш сам", але після дівчина "загубилася" серед більш досвідчених колег.

У 2020 році Любов повернулася на велику сцену вже під псевдонімом ETOLUBOV, почавши працювати у жанрі інді-поп та нео-поп.

Розпад Artik&Asti: що відомо

Про те, що гурт Artik&Asti розпадається, стало відомо 2 листопада 2021 року. Про це небагатослівно повідомив Артік у своєму Інстаграмі. Асті свій відхід із групи практично не коментувала. Лише в інтерв’ю Ксенії Собчак дівчина коротко зазначила, що у цьому "ніхто не винен". У мережі стали з’являтися чутки у тому, що у групі тривалий час були конфлікти.

Раніше "Телеграф" писав, що Артем Умріхін вже визначився із новою солісткою. Мало того, продюсер запропонував їй співпрацю навіть без кастингу і вони вже готують спільний трек.