"Вже знайшли": Артик розповів, хто замінить Анну Дзюбу у гурті Artik&Asti

На новорічних концертах та корпоративах у складі гурту виступатиме вже нова дівчина.

Трохи менше місяця тому фанатів гурту Artik&Asti приголомшила новини про те, що її незмінна солістка Анна Дзюба йде з колективу. Тоді її засновник Артем Умріхін розповів, що вони з Анною йдуть різними дорогами і що дівчина, швидше за все, розпочне нову кар’єру, а він шукатиме нову солістку для гурту. І ось сьогодні з’явилася інформація про те, що її нарешті, знайдено.

Про це повідомляє Рopcake.

Як розповів Артік в інтерв’ю порталу, дівчину представлять глядачам зовсім скоро, адже група вже має безліч замовлень на новорічні корпоративи. За його словами, нову солістку він запросив до групи навіть без кастингу. Дівчина поки не дуже відома, але Умріхін вже довгий час до неї прислухався. Артист також розповів, що вони із новою солісткою вже готують нову пісню.

"Вже знайшли, просто зараз фіналізуємось у деяких моментах і оголошуємо ", — розповів Артік.

Розпад Artik&Asti: що відомо

Про те, що гурт Artik&Asti розпадається, стало відомо 2 листопада 2021 року. Про це небагатослівно повідомив Артік у своєму Інстаграмі. Асті свій відхід із групи практично не коментувала. Лише в інтерв’ю Ксенії Собчак дівчина коротко наголосила, що в цьому "ніхто не винен". У мережі стали з’являтися чутки про те, що в групі довгий час були конфлікти.