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"Уже нашли": Артик рассказал, кто заменит Анну Дзюбу в группе Artik&Asti

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Анна Дзюба и Артем Умрихин работали вместе 10 лет Новость обновлена 26 ноября 2021, 10:06
Анна Дзюба и Артем Умрихин работали вместе 10 лет

На новогодних концертах и корпоративах в составе группы будет выступать уже новая девушка.

Чуть меньше месяца назад фанатов группы Artik&Asti ошеломила новости о том, что ее бессменная солистка Анна Дзюба уходит из коллектива. Тогда ее основатель Артем Умрихин рассказал, что они с Анной будут идти разными дорогами и что девушка, скорее всего, начнет новую карьеру, а он будет искать новую солистку для группы. И вот сегодня появилась информация о том, что она, наконец. найдена.

Об этом сообщает Рopcake.

Как рассказал Артик в интервью порталу, девушку представят зрителям совсем скоро, ведь у группы уже есть множество заказов на новогодние корпоративы. По его словам, новую солистку он пригласил в группу даже без кастинга. Девушка пока еще не очень известна, но Умрихин уже долгое время к ней прислушивался. Артист также рассказал, что они с новой солисткой уже готовят новую песню.

"Уже нашли, просто сейчас финализируемся в некоторых моментах и объявляем", — рассказал Артик.

Распад Artik&Asti: что известно

О том, что группа Artik&Asti распадается, стало известно 2 ноября 2021 года. Об этом немногословно сообщил Артик в своем Инстаграм. Асти свой уход из группы практически не комментировала. Лишь в интервью Ксении Собчак девушка коротко отметила, что в этом "никто не виноват". В сети же стали появляться слухи о том, что в группе долгое время были конфликты.

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#Певец #Анна Дзюба
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