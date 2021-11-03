Солистка Artik & Asti впервые прокомментировала распад группы

Певица отметила, что им с Артемом Умрихиным пора идти своими дорогами.

Во вторник, 2 ноября, мир шоу-бизнеса всколыхнула новость об уходе из популярного дуэта Artik&Asti солистки Анны Дзюбы. Об этом сообщил продюсер и исполнитель коллектива Артем Умрихин в Инстаграм.

Однако конкретная причина ухода Анны из дуэта неизвестна. Сама Дзюба ничего не комментировала.

В среду, 3 ноября на ютуб-канале Ксении Собчак вышло совместное интервью с Артемом и Анной, в котором певица впервые хоть что-нибудь сказала о своем решении покинуть группу. Собчак связалась с Анной по телефону накануне выхода интервью. Опять же: никаких конкретных причин артистка не назвала.

"Никто не виноват. Это была красивая и мощная история" — сказала Анна, добавив, что она очень благодарна Артему за сотрудничество, но теперь каждый должен идти своей дорогой.

Что касается планов артистов на будущее: коллектив остается, но уже будет продолжать свою работу в новом составе, а Анна пока не знает, что будет делать дальше.

"Не будем торопиться и посмотрим, что будет в будущем. Время покажет" — подытожила певица.

Полное видео интервью Ксении Собчак и дуэта Artik&Asti:

Ранее, "Телеграф" рассказывал об истории успеха группы Artik & Asti: с момента создания до новости о распаде коллектива.