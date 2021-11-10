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Почему распались Artik & Asti: в сети говорят о серьезных конфликтах в группе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Почему распались Artik & Asti: в сети говорят о серьезных конфликтах в группе Новость обновлена 10 ноября 2021, 15:49

Блогер Анна Покров намекнула на скандал внутри группы Artik & Asti.

Ноябрь для поклонников популярной украинской группы Artik & Asti начался с плохих новостей. 2 ноября продюсер и исполнитель коллектива Артем Умрихин сообщил, что солистка Анна Дзюба покидает группу спустя 10 лет. Конкретной причины артисты не называют, лишь отмечают, что им пора каждому идти своей дорогой. 

Позже, в интервью Ксении Собчак Анна Дзюба впервые прокомментировала свой уход. Однако также певица ничего конкретного не сказала. 

Более того, после объявления об уходе Анна сразу закрыла свою страницу в Инстаграм и перестала выходить на связь со своими поклонниками. Спустя неделю артистка не восстановила открытый доступ, а новые запросы на подписку не принимает.

Несмотря на то, что артисты положительно отзываются друг о друге, в сети появились слухи о серьезных конфликтах в группе. Об этом на своем ютуб-канале об этом заговорила известная блогерша Анна Покров. 

"Это было ожидаемо" — заявила девушка, отметив, что Артем и Аня очень ругались между собой. 

И видимо их конфликт достиг своего апогея, что заставило Анну уйти из коллектива накануне новогодних корпоративов, которые приносят достаточно хороший заработок.

Ранее, "Телеграф" рассказывал об истории успеха группы Artik & Asti: с момента создания до новости о распаде коллектива.

Теги:
#Музыка #Группа #Анна Дзюба
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