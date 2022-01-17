Укр

Artik & Asti записали первую песню с новой солисткой: в сети нашли предполагаемую "замену" Анны Дзюбы (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
103
Новой солисткой группы называют певицу Севиль Велиеву Новость обновлена 17 января 2022, 12:48
Новой солисткой группы называют певицу Севиль Велиеву

Новый трек получил название "Гармония"

Популярная украинская группа Artik & Asti, которую в конце прошлого года покинула солистка Анна Дзюба, сделала анонс новой песни под названием "Гармония".

На официальном аккаунте группы в Инстаграме появился пост с обложкой нового сингла и датой выхода: премьера "Гармонии" состоится 21 января.

Идентичный пост выложил на своей странице и певец и продюсер группы Артем Умрихин.

Предполагаемой новой солисткой Artik & Asti может быть певица Сесиль Велиева. Об этом пишут созданных фан-страницах певицы в Инстаграме.

Что известно о певице Сесиль Велиевой

Севиль Велиева – украинская исполнительница из Симферополя, но родилась девушка в Узбекистане, пишет peoples.ru. В детстве Сесиль увлекалась легкой атлетикой, танцевала и училась играть на барабанах. По желанию отца, Велиева ходила в школу единоборств в секцию шотокан-карате, где достигла немалых результатов. Состояла в сборной Украины, но из-за травмы покинула спорт. Закончила Крымский инженерно-педагогический университет, участвовала в университетской команде КВН "Люди Т".

Была участницей украинских проектов "Суперзвезда", "Х-Фактор". Велиева – участница третьего сезона российского проекта "Голос", где ее наставниками были Леонид Агутин и Дима Билан.

За подтвержденной страничкой певицы в Инстаграме следят более 50 тысяч пользователей. Сесиль выкладывает фото и видео с выступлений, а также радует поклонников откровенными кадрами. О личной жизни Велиевой ничего неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшая солистка Artik & Asti Анна Дзюба выпустила свой первый сольный клип на песню "Феникс". На видео певица "восстает из пепла" как мифическая птица. Недавно Анна раскрыла причину своего ухода из группы. По ее словам, они с Умрихиным решили просто разойтись по сольным дорогам спустя 10-летнего сотрудничества.

Теги:
#Гармония #Песни #Artik &amp; Asti
Рост цен на продукты в Украине - результат общемировой тенденции
Потребитель
Есть две новости – хорошая и плохая: почему в Украине растут цены и когда это закончится
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Рост цен на продукты в Украине - результат общемировой тенденции
Есть две новости – хорошая и плохая: почему в Украине растут цены и когда это закончится
Дата публикации
Категория
Порошенко обвинил власть в организации суда над ним
Порошенко приехал в суд и рассказал о предателях: видео
Дата публикации
Категория
Лукашенко снова заговорил о "радикалах" в рядах ВСУ
Похлеще чем НАТО? Украина напугала Лукашенко войсками на границе
Дата публикации
Категория
Максиму было всего 11 лет, родные верили, что он до сих пор жив
Держали под землей и жестоко убили: подробности похищения и смерти 11-летнего Максима в Запорожской области
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" ("Жуляны")
Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция