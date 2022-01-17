Artik & Asti записали первую песню с новой солисткой: в сети нашли предполагаемую "замену" Анны Дзюбы (фото, видео)

Новый трек получил название "Гармония"

Популярная украинская группа Artik & Asti, которую в конце прошлого года покинула солистка Анна Дзюба, сделала анонс новой песни под названием "Гармония".

На официальном аккаунте группы в Инстаграме появился пост с обложкой нового сингла и датой выхода: премьера "Гармонии" состоится 21 января.

Идентичный пост выложил на своей странице и певец и продюсер группы Артем Умрихин.

Предполагаемой новой солисткой Artik & Asti может быть певица Сесиль Велиева. Об этом пишут созданных фан-страницах певицы в Инстаграме.

Что известно о певице Сесиль Велиевой

Севиль Велиева – украинская исполнительница из Симферополя, но родилась девушка в Узбекистане, пишет peoples.ru. В детстве Сесиль увлекалась легкой атлетикой, танцевала и училась играть на барабанах. По желанию отца, Велиева ходила в школу единоборств в секцию шотокан-карате, где достигла немалых результатов. Состояла в сборной Украины, но из-за травмы покинула спорт. Закончила Крымский инженерно-педагогический университет, участвовала в университетской команде КВН "Люди Т".

Была участницей украинских проектов "Суперзвезда", "Х-Фактор". Велиева – участница третьего сезона российского проекта "Голос", где ее наставниками были Леонид Агутин и Дима Билан.

За подтвержденной страничкой певицы в Инстаграме следят более 50 тысяч пользователей. Сесиль выкладывает фото и видео с выступлений, а также радует поклонников откровенными кадрами. О личной жизни Велиевой ничего неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшая солистка Artik & Asti Анна Дзюба выпустила свой первый сольный клип на песню "Феникс". На видео певица "восстает из пепла" как мифическая птица. Недавно Анна раскрыла причину своего ухода из группы. По ее словам, они с Умрихиным решили просто разойтись по сольным дорогам спустя 10-летнего сотрудничества.